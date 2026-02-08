Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 5 Gün Boyunca Sürecek
Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bugün ülke genelinde yağışlı bir hava olacak. Batı bölgelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Türkiye’de etkili olacak yağışlı hava sistemi hafta içi de etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün kuvvetli yağış olacak.
Kuvvetli yağışların önümüzdeki 5 gün boyunca sürmesi bekleniyor.
8 Şubat Pazar Hava Durumu 👇
9 Şubat Pazartesi Hava Durumu 👇
10 Şubat Salı Hava Durumu 👇
11 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇
12 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇
