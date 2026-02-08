onedio
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 5 Gün Boyunca Sürecek

hava durumu
İsmail Kahraman
08.02.2026 - 08:16

Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bugün ülke genelinde yağışlı bir hava olacak. Batı bölgelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Türkiye’de etkili olacak yağışlı hava sistemi hafta içi de etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün kuvvetli yağış olacak.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yayımladı.

Kuvvetli yağışların önümüzdeki 5 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların ülke genelinde tüm hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. Yeni haftanın ilk gününde Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek ve kar yağışı etkisini artıracak.

10 Şubat Çarşamba günü ise tüm yurtta yağışlı bir hava olacak.

8 Şubat Pazar Hava Durumu 👇

9 Şubat Pazartesi Hava Durumu 👇

10 Şubat Salı Hava Durumu 👇

11 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇

12 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇

