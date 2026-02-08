Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 5 Gün Boyunca Sürecek

Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bugün ülke genelinde yağışlı bir hava olacak. Batı bölgelerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Türkiye’de etkili olacak yağışlı hava sistemi hafta içi de etkisini sürdürecek.