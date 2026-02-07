onedio
Taha Özer ve Simge Barankoğlu'nun Aralarında Bulunduğu 6 Kişi Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.02.2026 - 23:47 Son Güncelleme: 08.02.2026 - 00:11

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer tutuklandı.

6 fenomen de uyuşturucu soruşturmasına dahil edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanat, spor ve medya çevrelerine uzanan uyuşturucu soruşturmasında, 6 Şubat’ta gözaltına alınan 6 sosyal medya fenomeni dosyaya girdi.

6 fenomen de tutuklandı.

Bugün İstanbul Adliyesi’ne çıkarılan 6 şüpheli, uyuşturucu madde kullanımı ve temini, fuhuş için yer ve imkân sağlama ile uyuşturucu kullanımını özendirme suçlamalarıyla tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Arman, Arif İskilip, Heves Güzel, Taha Özer, Eda Alboya ve Simge Barankoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.

Hakan Karakoca
