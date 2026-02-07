Avrupa Futbolunu Karıştıran Projeden Barcelona da Çekildi

Avrupa Süper Ligi, Nisan 2021’de Avrupa’nın önde gelen 12 kulübü tarafından, UEFA organizasyonlarından bağımsız olarak kurulması planlanan kapalı bir futbol ligi projesi olarak duyuruldu. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United ve Liverpool gibi kulüplerin öncülük ettiği girişim, gelirlerin büyük bölümünü kurucu kulüplere garanti etmeyi ve sportif rekabetten çok ekonomik istikrarı öne çıkarmayı hedefliyordu. Ancak proje, futbolun geleneksel yapısına zarar vereceği ve rekabeti ortadan kaldıracağı gerekçesiyle taraftarlar, futbolcular, federasyonlar ve UEFA’dan sert tepki görmüştü.