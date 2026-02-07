Avrupa Futbolunu Karıştıran Projeden Barcelona da Çekildi
Nisan 2021’de Avrupa’nın önde gelen 12 kulübünün girişimiyle hayata geçirilen Avrupa Süper Ligi projesinden Barcelona’nın da çekilme kararı aldığı açıklandı. Katalan kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda bu kararın hem projede yer alan diğer kulüplere hem de Avrupa Süper Ligi’ni kuran şirkete iletildiğini bildirdi.
Süper Lig’in ilan edilmesinin ardından futbol kamuoyundan yükselen yoğun tepkiler üzerine, LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid de kısa süre içinde projeden ayrıldığını duyuran ilk kulüplerden biri olmuştu.
Avrupa Ligi tepkilerle karşılanmıştı.
Projede sadece Real Madrid kaldı.
