Avrupa Futbolunu Karıştıran Projeden Barcelona da Çekildi

Hakan Karakoca
07.02.2026 - 22:16

Nisan 2021’de Avrupa’nın önde gelen 12 kulübünün girişimiyle hayata geçirilen Avrupa Süper Ligi projesinden Barcelona’nın da çekilme kararı aldığı açıklandı. Katalan kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda bu kararın hem projede yer alan diğer kulüplere hem de Avrupa Süper Ligi’ni kuran şirkete iletildiğini bildirdi.

Süper Lig’in ilan edilmesinin ardından futbol kamuoyundan yükselen yoğun tepkiler üzerine, LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid de kısa süre içinde projeden ayrıldığını duyuran ilk kulüplerden biri olmuştu.

Avrupa Ligi tepkilerle karşılanmıştı.

Avrupa Süper Ligi, Nisan 2021’de Avrupa’nın önde gelen 12 kulübü tarafından, UEFA organizasyonlarından bağımsız olarak kurulması planlanan kapalı bir futbol ligi projesi olarak duyuruldu. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United ve Liverpool gibi kulüplerin öncülük ettiği girişim, gelirlerin büyük bölümünü kurucu kulüplere garanti etmeyi ve sportif rekabetten çok ekonomik istikrarı öne çıkarmayı hedefliyordu. Ancak proje, futbolun geleneksel yapısına zarar vereceği ve rekabeti ortadan kaldıracağı gerekçesiyle taraftarlar, futbolcular, federasyonlar ve UEFA’dan sert tepki görmüştü.

Projede sadece Real Madrid kaldı.

Premier Lig’den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, Serie A’dan ise Milan ile Inter, gelen yoğun tepkilerin ardından Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiklerini açıklamıştı. Barcelona ve Real Madrid ile birlikte Juventus da uzun süre projede kalmayı sürdürmüş, ancak İtalyan kulübü 2023 yılında Süper Lig’de yer almayacağını duyurmuştu. Barcelona’nın son kararıyla birlikte, projede yalnızca Real Madrid’in kaldığı bir tablo ortaya çıktı.

Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
