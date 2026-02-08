onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Akdeniz’de 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz’de 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.02.2026 - 08:28

AFAD, Akdeniz’de gece saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yunanistan’a bağlı Girit Adası açıklarında yaşanan deprem, Türkiye’den de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akdeniz’de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’de de korkuya neden oldu.

Akdeniz’de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’de de korkuya neden oldu.

AFAD’ın paylaşımına göre, saat 01.33’te ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı kentlerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı ve merkez üssünün Akdeniz’deki Girit Adası açıkları olduğunu paylaştı.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı 👇

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı 👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın