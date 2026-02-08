Akdeniz’de 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD’ın paylaşımına göre, saat 01.33’te ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı kentlerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı ve merkez üssünün Akdeniz’deki Girit Adası açıkları olduğunu paylaştı.