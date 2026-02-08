onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye’nin En Fakir 7 İlçesi TÜİK Raporu ile Ortaya Çıktı

Türkiye’nin En Fakir 7 İlçesi TÜİK Raporu ile Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.02.2026 - 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı “Sosyoekonomik Seviye” raporu ile Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu. Hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünü ölçen kapsamlı araştırmaya göre, Ankara’nın Çankaya ilçesi refah seviyesi en yüksek ilçe oldu. Araştırmada Türkiye’nin en fakir ilçesi ise Giresun’un Çamoluk ilçesi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TÜİK’in “Sosyoekonomik Seviye” araştırmasında Türkiye için ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

TÜİK’in “Sosyoekonomik Seviye” araştırmasında Türkiye için ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

TÜİK araştırmasında eğitim, gelir ve yaşam standartları gibi birçok kritik kriter baz alındı. Yapılan genel sıralamaya göre Türkiye’nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçesi Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu. Başkenti sırasıyla İstanbul’un köklü ilçeleri Kadıköy ve Beşiktaş takip etti. Bu bölgeler, hane halkı olanakları ve eğitim düzeyi bakımından listenin en üst basamağında yer aldı.

Araştırma sonucuna göre Türkiye’nin en fakir ilçeleri olarak ise 7 ilçe açıklandı.

Araştırma sonucuna göre Türkiye’nin en fakir ilçeleri olarak ise 7 ilçe açıklandı.

Listede yer alan ve sosyoekonomik seviye puanı en düşük olan ilçe Giresun’un Çamoluk ilçesi oldu. TÜİK’in analizine göre Çamoluk, hane halkı varlığı ve sosyal imkânlar açısından Türkiye’nin en zayıf skoruna sahip bölgesi olarak belirlendi.

TÜİK bülteninde paylaşılan resmi verilere göre, en düşük skorlara sahip ilçeler şu şekilde:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
5
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın