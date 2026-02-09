Ünlü Oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ ile Partner Olarak Setlere Dönüyor
Dijital platformlarda yayınlanmak üzere hazırlıklarına devam edilen birçok yeni proje var. O projeler arasında merakla beklenenlerden biri de Dönence dizisi. Geçtiğimiz haftalarda dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı açıklanmıştı. Partnerinin kim olacağı ise merak konusuydu. Şimdiyse partneri olacak ismin de netleştiği aktarıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü güzel imza aşamasında. Gelin kim olduğunu ve detayları birlikte öğrenelim!
Bozdağ Film imzalı olan Dönence dizisi Disney Plus’ta yayınlanmak üzere hazırlık aşamasında.
Asıl heyecanlandıran ise kadın başrol için Pınar Deniz’in imza aşamasına gelmesi oldu.
