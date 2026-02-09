onedio
Ünlü Oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ ile Partner Olarak Setlere Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
09.02.2026 - 11:54

Dijital platformlarda yayınlanmak üzere hazırlıklarına devam edilen birçok yeni proje var. O projeler arasında merakla beklenenlerden biri de Dönence dizisi. Geçtiğimiz haftalarda dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer alacağı açıklanmıştı. Partnerinin kim olacağı ise merak konusuydu. Şimdiyse partneri olacak ismin de netleştiği aktarıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü güzel imza aşamasında. Gelin kim olduğunu ve detayları birlikte öğrenelim!

Bozdağ Film imzalı olan Dönence dizisi Disney Plus’ta yayınlanmak üzere hazırlık aşamasında.

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolde olduğu öğrenilmişti ancak diziye dair başka bir detaya yer verilmemişti. Şimdilerde ise projeye dair yeni gelişmeler yaşandı. Öncelikle yönetmen koltuğunda Can Evrenol’un olacağı düşünülen dizi için son teklif Hilal Saral’a gitti.

Asıl heyecanlandıran ise kadın başrol için Pınar Deniz’in imza aşamasına gelmesi oldu.

Kaan Yıldırım ile olan evliliğinden dünyaya gelen biricik oğlunu kendi büyütmek istediği için setlere ara veren Pınar Deniz, nihayet geri dönüyor. Yargı dizisindeki performansıyla ekranlara veda etmesini hiç istemediğimiz oyunculardan biri haline gelen Pınar Deniz’den hayranlarını sevindiren müjdeli haber geldi. Şu an oyuncunun Dönence dizisi ile imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Ali adlı bir ajana hayat vereceği dizide partneri Pınar Deniz ise Yasemin karakterini canlandıracak. Dizi 8 bölüm olarak hazırlanacak. Yayın tarihi ise henüz belli değil.

