Ünlü Oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ ile Partner Olarak Setlere Dönüyor

Kaan Yıldırım ile olan evliliğinden dünyaya gelen biricik oğlunu kendi büyütmek istediği için setlere ara veren Pınar Deniz, nihayet geri dönüyor. Yargı dizisindeki performansıyla ekranlara veda etmesini hiç istemediğimiz oyunculardan biri haline gelen Pınar Deniz’den hayranlarını sevindiren müjdeli haber geldi. Şu an oyuncunun Dönence dizisi ile imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Ali adlı bir ajana hayat vereceği dizide partneri Pınar Deniz ise Yasemin karakterini canlandıracak. Dizi 8 bölüm olarak hazırlanacak. Yayın tarihi ise henüz belli değil.