Avlu Dizisinin Geri Dönüş Planları Son Anda Askıya Alındı
Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Avlu için bir süredir geri dönüş hazırlıkları yapılıyordu. Yayınlanan tanıtım ve yapılan görüşmeler, izleyicide yeni sezon umudu yaratmıştı. Yapım cephesinden gelen açıklamalar, projenin yeni yayın döneminde ekrana geleceği yönündeydi. Oyuncu kadrosu şekillenmeye başlamış, kulislerde anlaşmalar konuşuluyordu. Ancak son dakika bu tablo değişti. Kanal sürecinde yaşanan belirsizlikler, planları sekteye uğrattı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Limon Film imzalı Avlu dizisi için geçtiğimiz aylarda önemli adımlar atılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadronun genişlemesi için yeni isimlerle temaslar da sürüyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın