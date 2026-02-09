Avlu Dizisinin Geri Dönüş Planları Son Anda Askıya Alındı

Bu kapsamda deneyimli oyuncu Vahide Perçin’e senaryo gönderildiği kulislerde yer almıştı. Ancak Show TV’de yaşanan yönetim süreci değişikliği, dizinin geleceğini doğrudan etkiledi. Kanal tarafındaki belirsizlik nedeniyle sözleşmeler tamamlanamadı. Bu gelişme sonrası proje için planlanan takvim rafa kaldırıldı. Yapım şirketi, kanal satışı netleşmeyince çekim sürecine geçmedi. Böylece Avlu’nun dönüşü bir kez daha ertelenmiş oldu. Daha önce de benzer bir durum yaşanmıştı. Limon Film’in Kapadokya’da çektiği Kızgın Topraklar dizisi de kanal anlaşması sağlanamayınca ekrana gelememişti.