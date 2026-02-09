onedio
Avlu Dizisinin Geri Dönüş Planları Son Anda Askıya Alındı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.02.2026 - 09:29

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Avlu için bir süredir geri dönüş hazırlıkları yapılıyordu. Yayınlanan tanıtım ve yapılan görüşmeler, izleyicide yeni sezon umudu yaratmıştı. Yapım cephesinden gelen açıklamalar, projenin yeni yayın döneminde ekrana geleceği yönündeydi. Oyuncu kadrosu şekillenmeye başlamış, kulislerde anlaşmalar konuşuluyordu. Ancak son dakika bu tablo değişti. Kanal sürecinde yaşanan belirsizlikler, planları sekteye uğrattı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Limon Film imzalı Avlu dizisi için geçtiğimiz aylarda önemli adımlar atılmıştı.

Yapım şirketi, dizinin geri dönüşünü duyurmak için nisan ayında kısa bir tanıtım yayımlamış ve yeni sezona işaret etmişti. Tanıtımın ardından Show TV ile yürütülen görüşmeler hız kazanmış, taraflar imza aşamasına yaklaşmıştı. Aynı süreçte oyuncu kadrosu için de yoğun bir hazırlık yapılmıştı. Ceren Moray, Nergis Öztürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Esra Dermancıoğlu, Ümmü Putgül, Ayça Damgacı ve Alican Yücesoy’la prensipte anlaşma sağlandığı konuşuluyordu.

Kadronun genişlemesi için yeni isimlerle temaslar da sürüyordu.

Bu kapsamda deneyimli oyuncu Vahide Perçin’e senaryo gönderildiği kulislerde yer almıştı. Ancak Show TV’de yaşanan yönetim süreci değişikliği, dizinin geleceğini doğrudan etkiledi. Kanal tarafındaki belirsizlik nedeniyle sözleşmeler tamamlanamadı. Bu gelişme sonrası proje için planlanan takvim rafa kaldırıldı. Yapım şirketi, kanal satışı netleşmeyince çekim sürecine geçmedi. Böylece Avlu’nun dönüşü bir kez daha ertelenmiş oldu. Daha önce de benzer bir durum yaşanmıştı. Limon Film’in Kapadokya’da çektiği Kızgın Topraklar dizisi de kanal anlaşması sağlanamayınca ekrana gelememişti.

