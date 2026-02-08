onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
209 Hafta Sonra Bir İlk: Birinci Yine Değişti, Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

209 Hafta Sonra Bir İlk: Birinci Yine Değişti, Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.02.2026 - 19:44

1-7 Şubat 2026 haftasında en çok izlenen kanal belli oldu.

Son zamanlarda Kanal D ve TRT 1 arasında gidip gelen birincilik bu hafta yine el değiştirdi. Reyting uzmanı, 209 hafta sonra yaşanan bir ilki açıkladı.

Bu hafta en çok hangi kanal izlendi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025-2026 sezonuna damgasını vuran ve kanallarına birincilik getiren iki dizi Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz oluyor.

2025-2026 sezonuna damgasını vuran ve kanallarına birincilik getiren iki dizi Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz oluyor.

Sezonun 10 reytingi aşan ilk iki dizisinin ardından A.B.İ. de yayınlandığı günden bu yana 10+ reyting aldı. Ardından Güller ve Günahlar 10 reytinge yaklaştı. Eşref Rüya ile Halef de yüksek reyting alarak kanallarına büyük bir başarı getirdi.

Reyting uzmanı zirve yarışının oldukça çekişmeli bir hal aldığını açıkladı.

Reyting uzmanı zirve yarışının oldukça çekişmeli bir hal aldığını açıkladı.

209 hafta sonra bir ilkin gerçekleştiğini açıklayan reyting uzmanı X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Sömestr dönüşüyle birlikte televizyon reytinglerinde artış gördüğümüz haftayı 20 diziyle tamamlıyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk kez dokuz dizi birden 7 reyting bareminin üzerine çıkarken, kanal sıralamasında zirve yarışı oldukça çekişmeli bir hal almış durumda.' Reyting uzmanı, en son 9 dizinin birden 7 reytingi aştığı haftanın 14-20 Ocak 2022 olduğunu belirtti. Yani bu başarı en son 209 hafta önce gerçekleşmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın