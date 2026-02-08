Bahar Şahin'den, Şiddet İddialarının Ardından Mine Tugay'la Yeniden Rol Alma Sorusuna Cevap
Zalim İstanbul dizisinde Mine Tugay'la birlikte rol alan Bahar Şahin geçtiğimiz aylarda gündeme oturan iddialarda bulunmuştu. Bahar Şahin, isim vermeden sette kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandığını iddia etmişti. İddiaya konu olan ismin Mine Tugay olduğu sosyal medyada konuşulmuş, Mine Tugay da bu iddialara cevap vermişti.
Bahar Şahin, 1Mine Tugay'la birlikte rol alır mısınız?' sorusuna cevap verdi.
Kaynak: TV100
2019-2020 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, Bahar Şahin'in iddialarıyla yeniden gündeme geldi.
Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekrana dönen Bahar Şahin, Mine Tugay'la birlikte oynama konusunda açıklama yaptı.
