Bahar Şahin'den, Şiddet İddialarının Ardından Mine Tugay'la Yeniden Rol Alma Sorusuna Cevap

Geçtiğimiz aylarda Bahar Şahin, 'Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. Diziye girmeden önce çok heyecanlanmıştım, mesaj atmıştım. Dizinin, reytinglerin çok iyi gitmesi, benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yapıldığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum. 'Sen daha küçüksün idare et' diyolardı.' açıklamasında ve iddiasında bulunmuştu.

Şahin'in iddiaları gündemi sarsarken Mine Tugay da iddialara cevap vermişti.