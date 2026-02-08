onedio
Bahar Şahin'den, Şiddet İddialarının Ardından Mine Tugay'la Yeniden Rol Alma Sorusuna Cevap

Merve Ersoy
08.02.2026 - 12:55

Zalim İstanbul dizisinde Mine Tugay'la birlikte rol alan Bahar Şahin geçtiğimiz aylarda gündeme oturan iddialarda bulunmuştu. Bahar Şahin, isim vermeden sette kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandığını iddia etmişti. İddiaya konu olan ismin Mine Tugay olduğu sosyal medyada konuşulmuş, Mine Tugay da bu iddialara cevap vermişti.

Bahar Şahin, 1Mine Tugay'la birlikte rol alır mısınız?' sorusuna cevap verdi.

Kaynak: TV100

2019-2020 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, Bahar Şahin'in iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda Bahar Şahin, 'Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. Diziye girmeden önce çok heyecanlanmıştım, mesaj atmıştım. Dizinin, reytinglerin çok iyi gitmesi, benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yapıldığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum. 'Sen daha küçüksün idare et' diyolardı.' açıklamasında ve iddiasında bulunmuştu. 

Şahin'in iddiaları gündemi sarsarken Mine Tugay da iddialara cevap vermişti.

Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekrana dönen Bahar Şahin, Mine Tugay'la birlikte oynama konusunda açıklama yaptı.

Bahar Şahin, “Şu anda yaşansa kendimi korurum ama o zaman ufaktım. Bir olay varsa bu tek taraflı değildir. Ama insanlar değişebilir. Bir gün bir yerde... Bilemedim, belki olabilir” dedi.

