Ünlü Oyuncu Rüya Gibi'den Sahtekarlar'a Transfer Oldu

Ünlü Oyuncu Rüya Gibi'den Sahtekarlar'a Transfer Oldu

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.02.2026 - 10:08

Pazar akşamları NOW TV'de yayınlanan ve sezonun başarılı yapımları arasında yerini alan Sahtekarlar hikayesini geliştirmeye devam ediyor. Diziye, Yalı Çapkını ve Rüya Gibi'de rol alan ünlü bir isim daha dahil oldu.

Kaynak:Birsen Altuntaş

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Sahtekarlar, sezonun başarılı yapımları arasında yer alıyor.

Pazar akşamları yayınlanan dizi, büyük bir izleyici kitlesini elinde bulunduruyor. Farklı konusu ve sevilen oyuncularıyla NOW TV'nin başarılı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Yalı Çapkını ve Rüya Gibi dizilerinde rol alan Emre Bay Sahtekarlar'ın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş, kadrosunu geliştirmeye devam eden Sahtekarlar dizisine dahil olduğunu açıkladı. Emre Bay dizide Ahmet karakterine hayat verecek. Dizide Asya ve Ertan bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkarmaya çalışırken yolları Ahmet’le kesişecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
