Ünlü Oyuncu Rüya Gibi'den Sahtekarlar'a Transfer Oldu
Pazar akşamları NOW TV'de yayınlanan ve sezonun başarılı yapımları arasında yerini alan Sahtekarlar hikayesini geliştirmeye devam ediyor. Diziye, Yalı Çapkını ve Rüya Gibi'de rol alan ünlü bir isim daha dahil oldu.
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Sahtekarlar, sezonun başarılı yapımları arasında yer alıyor.
Yalı Çapkını ve Rüya Gibi dizilerinde rol alan Emre Bay Sahtekarlar'ın kadrosuna dahil oldu.
