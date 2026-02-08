Sıralamada Değişiklikler Var: Survivor'da Erkekler Oylamasında Yeni Liste Şaşırttı
Survivor'da 8 Şubat Pazar günü erkekler elemesi yapılacak Doğuş, Can Berkay, Serhan ve Murat Arkın'ın eleme adayı olduğu Survivor'da eleme oyunu oynayacak isimlerin kimler olduğu belli oldu. Acun Ilıcalı, erkekler oylamasının sonuçlarını açıkladı.
Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu.
Acun Ilıcalı, erkekler oylamasını açıkladı.
