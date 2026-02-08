onedio
Sıralamada Değişiklikler Var: Survivor'da Erkekler Oylamasında Yeni Liste Şaşırttı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.02.2026 - 09:16

Survivor'da 8 Şubat Pazar günü erkekler elemesi yapılacak Doğuş, Can Berkay, Serhan ve Murat Arkın'ın eleme adayı olduğu Survivor'da eleme oyunu oynayacak isimlerin kimler olduğu belli oldu. Acun Ilıcalı, erkekler oylamasının sonuçlarını açıkladı.

Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu.

Erkekler elemesi yapılacak haftada tüm eleme adayları Ünlüler takımından çıktı. Haftanın eleme adayları Doğuş, Can Berkay, Serhan ve Murat Arkın olarak belirlendi.

Acun Ilıcalı, erkekler oylamasını açıkladı.

Bayhan bu hafta da birinci olurken, Murat Arkın ikinci, Onur Alp üçüncü ve Nobre dördüncü oldu. Eleme potasında bulunan Murat Arkın ve Serhan, oylama sonucuna göre potadan çıktı. Kader (eleme) oyunu oynayacak isimler Doğuş ve Can Berkay oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
