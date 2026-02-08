A.B.İ.'de Tansiyon Yükselecek: Diziye 'Şimşek' Geliyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan A.B.İ. dizisi başarılı gidişatını sürdürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide hikayeyi güçlendirecek bir karakter daha dahil olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İlk bölümünden itibaren 10+ reyting almayı başaran A.B.İ. dizisi salı akşamlarının zirvesinin yeni sahibi oldu.
