A.B.İ.'de Tansiyon Yükselecek: Diziye 'Şimşek' Geliyor

A.B.İ.'de Tansiyon Yükselecek: Diziye 'Şimşek' Geliyor

A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.02.2026 - 08:48

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan A.B.İ. dizisi başarılı gidişatını sürdürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide hikayeyi güçlendirecek bir karakter daha dahil olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İlk bölümünden itibaren 10+ reyting almayı başaran A.B.İ. dizisi salı akşamlarının zirvesinin yeni sahibi oldu.

İlk bölümünden itibaren 10+ reyting almayı başaran A.B.İ. dizisi salı akşamlarının zirvesinin yeni sahibi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dizide hikayeyi Eylem Canpolat ve ekibi kaleme alıyor. Cem Karcı'nın yönettiği A.B.İ. dizisine iddialara göre önümüzdeki haftalarda güçlü bir karakter daha dahil olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Behram’ın (Diren Polatoğulları) da geçmişten tanıdığı sürpriz karakterin dizideki tansiyonu artıracak. 'Şimşek' ismiyle dahil olacak oyuncunun kim olacağı merak konusu.

