Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör O Paylaşımdan Sonra Seray Kaya'yı Sildi!

Ünlülere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Güngör’ün saç ve kan örneklerinde yasaklı maddeye rastlanması sonrası Show TV’nin oyuncuyla yollarını ayırdığı açıklanmış, Güngör de uzun bir basın açıklamasıyla sürece dair konuşmuştu. Diziden ayrılığın ardından sette Güngör için bir veda günü düzenlenirken, en dikkat çeken paylaşım ise partneri Seray Kaya’dan geldi. Kaya, Güngör’ün son set gününden bir kare paylaşıp “Seni çok seviyorum partner” notunu düşerken, Doğukan Güngör bu paylaşımı “Bizim parçamız olsun” diyerek kendi hesabında yayınladı ve duygusal bir kapanış yaptı.