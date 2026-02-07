Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör O Paylaşımdan Sonra Seray Kaya'yı Sildi!
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakteriyle 4 sezondur izlediğimiz Doğukan Güngör, diziden ani bir kararla çıkarılmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sete veda ettiği günlerde partneri Seray Kaya ile karşılıklı duygusal paylaşımlar yapan Güngör’ün bu hamleleri “dostça bir kapanış” olarak yorumlanmıştı. Ancak Seray Kaya’nın dikkat çeken paylaşımı sonrası yaşanan takipten çıkma dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti’nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün diziden ani bir kararla çıkarılması, izleyicileri şaşkına çevirmişti.
Fakat Seray Kaya'dan Kızılcık Şerbeti reyting sonuçlarının açıklanması sonrası gelen paylaşım ikilinin arasını bozdu.
