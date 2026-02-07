onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör O Paylaşımdan Sonra Seray Kaya'yı Sildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2026 - 17:29

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakteriyle 4 sezondur izlediğimiz Doğukan Güngör, diziden ani bir kararla çıkarılmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sete veda ettiği günlerde partneri Seray Kaya ile karşılıklı duygusal paylaşımlar yapan Güngör’ün bu hamleleri “dostça bir kapanış” olarak yorumlanmıştı. Ancak Seray Kaya’nın dikkat çeken paylaşımı sonrası yaşanan takipten çıkma dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti’nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün diziden ani bir kararla çıkarılması, izleyicileri şaşkına çevirmişti.

Ünlülere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Güngör’ün saç ve kan örneklerinde yasaklı maddeye rastlanması sonrası Show TV’nin oyuncuyla yollarını ayırdığı açıklanmış, Güngör de uzun bir basın açıklamasıyla sürece dair konuşmuştu. Diziden ayrılığın ardından sette Güngör için bir veda günü düzenlenirken, en dikkat çeken paylaşım ise partneri Seray Kaya’dan geldi. Kaya, Güngör’ün son set gününden bir kare paylaşıp “Seni çok seviyorum partner” notunu düşerken, Doğukan Güngör bu paylaşımı “Bizim parçamız olsun” diyerek kendi hesabında yayınladı ve duygusal bir kapanış yaptı.

Fakat Seray Kaya'dan Kızılcık Şerbeti reyting sonuçlarının açıklanması sonrası gelen paylaşım ikilinin arasını bozdu.

