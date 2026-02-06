Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West’in Ellerindeki Piercing'ler Yürekleri Ağza Getirdi!

North West, son paylaşımlarıyla bu kez daha koyu maviye dönen saç rengi ve dikkat çeken aksesuar tercihleriyle gündeme oturdu.12 yaşında olan North, yaşı küçük olsa da tarzı ve tercihleriyle “ben buradayım” diyen kombinleriyle dikkat çekiyor.

Dişlerini simsiyah kaplatan, yaptığı makyajlar ve kombinlerle dikkat çeken North West elinin üstüne yaptırdığı piercing'lerle gündem oldu.