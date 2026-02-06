onedio
Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West’in Ellerindeki Piercing'ler Yürekleri Ağza Getirdi!

Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West'in Ellerindeki Piercing'ler Yürekleri Ağza Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.02.2026 - 15:08

Magazinin tam ortasında büyüyen isimlerden biri olan North West, yaşı küçük olsa da attığı her adımla gündem yaratmayı başarıyor. Annesi Kim Kardashian, babası ise müzik ve moda dünyasının en tartışmalı figürlerinden Kanye West olunca, North’un stil tercihleri de doğal olarak mercek altına alınıyor. Son olarak ellerindeki piercing’lerle dikkat çeken North West, bu detayla sosyal medyada yine gündem oldu.

North West, daha 12 yaşında olmasına rağmen sadece Kardashian ailesinin bir üyesi olarak değil, tarzı ve cesur stil seçimleriyle de magazin gündemini sallıyor!

North West, daha 12 yaşında olmasına rağmen sadece Kardashian ailesinin bir üyesi olarak değil, tarzı ve cesur stil seçimleriyle de magazin gündemini sallıyor!

Magazin dünyasının doğuştan manşet ismi North West, elbette sıradan bir çocuk değil. Annesi reality şov kraliçesi Kim Kardashian, babası ise müzik ve moda dünyasının en tartışmalı isimlerinden Kanye West olunca, North’un attığı her adım doğal olarak mercek altına alınıyor. Küçük yaşından beri moda haftalarından sahne arkalarına, sosyal medyadan kırmızı halılara kadar kameralara alışık olan North West, kendi karakteri, tarzı ve tavrıyla ailenin konuşulan bir isimlerinden biri haline gelmiş durumda.

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkan yeni imajı, North West'in stilinin sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkan yeni imajı, North West'in stilinin sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.

North West, son paylaşımlarıyla bu kez daha koyu maviye dönen saç rengi ve dikkat çeken aksesuar tercihleriyle gündeme oturdu.12 yaşında olan North, yaşı küçük olsa da tarzı ve tercihleriyle “ben buradayım” diyen kombinleriyle dikkat çekiyor.

Dişlerini simsiyah kaplatan, yaptığı makyajlar ve kombinlerle dikkat çeken North West elinin üstüne yaptırdığı piercing'lerle gündem oldu.

