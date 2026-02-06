Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West’in Ellerindeki Piercing'ler Yürekleri Ağza Getirdi!
Magazinin tam ortasında büyüyen isimlerden biri olan North West, yaşı küçük olsa da attığı her adımla gündem yaratmayı başarıyor. Annesi Kim Kardashian, babası ise müzik ve moda dünyasının en tartışmalı figürlerinden Kanye West olunca, North’un stil tercihleri de doğal olarak mercek altına alınıyor. Son olarak ellerindeki piercing’lerle dikkat çeken North West, bu detayla sosyal medyada yine gündem oldu.
North West, daha 12 yaşında olmasına rağmen sadece Kardashian ailesinin bir üyesi olarak değil, tarzı ve cesur stil seçimleriyle de magazin gündemini sallıyor!
Son günlerde sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkan yeni imajı, North West'in stilinin sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.
