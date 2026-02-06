Margot Robbie'yi Uğultulu Tepeler Galasında Türk Tasarımcı Giydirdi
Kaynak: https://wwd.com/pop-culture/celebrity...
Edebiyat tarihinin en ikonik eserlerinden Uğultulu Tepeler’in yeni sinema uyarlaması için geri sayım sürerken, filmin tanıtım süreci yalnızca hikayesiyle değil, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrolde yer alan Margot Robbie, Londra’da gerçekleşen tanıtımda tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti.
Hollywood’un stil ikonu Margot Robbie, Uğultulu Tepeler filminin Londra galasında kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti!
Filmin tanıtım turu boyunca giydiği dikkat çekici stillerle moda gündemini sarsan Robbie, bu kez de Dilara Fındıkoğlu’nun dramatik ve gotik dokusuyla birleşen tasarımıyla boy gösterdi.
