Margot Robbie'yi Uğultulu Tepeler Galasında Türk Tasarımcı Giydirdi

Ecem Dalgıçoğlu
06.02.2026 - 13:12

Edebiyat tarihinin en ikonik eserlerinden Uğultulu Tepeler’in yeni sinema uyarlaması için geri sayım sürerken, filmin tanıtım süreci yalnızca hikayesiyle değil, güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrolde yer alan Margot Robbie, Londra’da gerçekleşen tanıtımda tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti.

Kaynak: https://wwd.com/pop-culture/celebrity...
Hollywood’un stil ikonu Margot Robbie, Uğultulu Tepeler filminin Londra galasında kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti!

Senenin en çok beklenen filmilerinden Uğultulu Tepeler için Leicester Square’de düzenlenen özel gösterimde Margot, Dilara Fındıkoğlu imzalı özel tasarım bir kıyafet giydi.

Filmin tanıtım turu boyunca giydiği dikkat çekici stillerle moda gündemini sarsan Robbie, bu kez de Dilara Fındıkoğlu’nun dramatik ve gotik dokusuyla birleşen tasarımıyla boy gösterdi.

Margot Robbie, bu özel gecede Victoria dönemi tarzını yansıtan sıra dışı bir takıyla karşımıza çıktı. Bu bileziğin, ünlü yazar Emily Bronte ve kardeşlerinin saçından yapıldığı ortaya çıktı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
