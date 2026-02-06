Jennifer Lopez'in Oğlu Max'in Değişimi Dikkat Çekti

Dört kez evlenen JLo’nun en çok konuşulan evliliklerinden biri, Latin müziğin yıldız ismi Marc Anthony ile yaptığı evlilikti. 2004’te nikah masasına oturan çift, 2011’de yollarını ayırsa da bu evlilikten JLo’nun hayatının merkezine koyduğu iki çocuğu doğdu.

2008 yılında dünyaya gelen ikizleri Emme Maribel ve Maximilian David (Max), Jennifer Lopez’in hem kariyerini hem de hayatını resmen baştan oluşturdu.

JLo, yıllardır verdiği röportajlarda çocuklarının onun “en büyük başarısı” olduğunu söylüyor; yoğun sahne temposuna rağmen anneliği her zaman önceliğine aldığını vurguluyor.