onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Jennifer Lopez'in Oğlu Max'in Değişimi Dikkat Çekti

Jennifer Lopez'in Oğlu Max'in Değişimi Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.02.2026 - 10:32

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, sahnelerdeki ışıltılı hayatının yanı sıra anneliğiyle de her zaman dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca müzikten sinemaya, modadan iş dünyasına uzanan büyük başarılara imza atan JLo, özel hayatında ise her zaman çocuklarını merkeze koyduğunu dile getiriyor. 

Şimdi ise JLo, oğlu Max'in dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğin ve Hollywood’un tartışmasız ikonlarından Jennifer Lopez, özel hayatıyla da her dönem mercek altında olmayı başardı.

Pop müziğin ve Hollywood’un tartışmasız ikonlarından Jennifer Lopez, özel hayatıyla da her dönem mercek altında olmayı başardı.

Dört kez evlenen JLo’nun en çok konuşulan evliliklerinden biri, Latin müziğin yıldız ismi Marc Anthony ile yaptığı evlilikti. 2004’te nikah masasına oturan çift, 2011’de yollarını ayırsa da bu evlilikten JLo’nun hayatının merkezine koyduğu iki çocuğu doğdu.

2008 yılında dünyaya gelen ikizleri Emme Maribel ve Maximilian David (Max), Jennifer Lopez’in hem kariyerini hem de hayatını resmen baştan oluşturdu. 

JLo, yıllardır verdiği röportajlarda çocuklarının onun “en büyük başarısı” olduğunu söylüyor; yoğun sahne temposuna rağmen anneliği her zaman önceliğine aldığını vurguluyor.

Jennifer Lopez, bu kez oğlu Max ile birlikte görüntülendi. Annesinin şöhretinden uzak, daha sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Max’in son görüntüsü gündeme oturdu.

Jennifer Lopez, bu kez oğlu Max ile birlikte görüntülendi. Annesinin şöhretinden uzak, daha sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Max’in son görüntüsü gündeme oturdu.

Jennifer Lopez, bu kez Beverly Hills’te oğlu Max ile birlikte objektiflere yansıdı. JLo, gözlerden uzak büyümeyi tercih eden oğlu Max’in değişimi dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın