onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Defne Joy Foster'ın Vefatından Yıllar Sonra Gelen İtiraf: “Aldatılmıştı!"

Defne Joy Foster'ın Vefatından Yıllar Sonra Gelen İtiraf: “Aldatılmıştı!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.02.2026 - 08:51

Defne Joy Foster’ın zamansız kaybı Türkiye’nin hafızasında yıllardır unutulamayan bir acı bıraktı. Defne Joy Foster’ın vefatının ardından yakın arkadaşının yıllar sonra yaptığı duygusal paylaşımdaki sözleri dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye onu enerjisi, kahkahası ve bitmeyen neşesiyle tanıdı… Defne Joy Foster, “Sihirli Annem”deki Eda karakteriyle hafızalara kazındı, ekranların en parlak yüzlerinden biri oldu.

Türkiye onu enerjisi, kahkahası ve bitmeyen neşesiyle tanıdı… Defne Joy Foster, “Sihirli Annem”deki Eda karakteriyle hafızalara kazındı, ekranların en parlak yüzlerinden biri oldu.

Henüz 35 yaşındayken gelen ani vefat haberi ise herkesi derinden sarstı. Geride küçük oğlu Can ve yarım kalmış bir hayat bırakan Defne Joy Foster'ın gidişi, aradan yıllar geçse de hala içimizi acıtıyor.

 Henüz 35 yaşındayken hayatını kaybeden Foster bu kez annesinin sözleriyle yeniden gündeme geldi. Acısı hiç dinmeyen anne, kızının ölüm yıl dönümünde sessizliğini bozdu.

Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Nayman, kızının öldüğü gece yaşananların bir ihmaller zinciri olduğunu savundu. Olay sırasında Defne’nin Kerem Altan’ın evinde bulunduğunu belirten Nayman, en büyük tepkinin ise acil yardım sürecine gösterilmesi gerektiğini söyledi. “112’yi aramak yerine sokaklarda doktor aramışlar. Ambulans çağrılmadı. Kızım ölüme terk edildi” sözleriyle yaşananlara isyan etti.

Defne Joy Foster’ın yakın arkadaşı Burcu Baldauf, yıllar sonra yaptığı paylaşımdaki detaylarla gündeme geldi.

Defne Joy Foster’ın yakın arkadaşı Burcu Baldauf, yıllar sonra yaptığı paylaşımdaki detaylarla gündeme geldi.

Hindistan’dayken aldığı bir telefonla Defne’nin öldüğünü öğrendiğini anlatan Baldauf, daha birkaç ay önce birlikte olduklarını, uzun uzun dertleştiklerini yazdı.

Paylaşımda en çok dikkat çeken detay ise Defne Joy Foster’ın aldatılmış olduğu iddiası ve bu durumu kaldıramadığıydı. Baldauf, Defne’nin kalbinin çok kırık olduğunu, olup biteni anlamlandıramadığını ve derin bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. 

“Söylenecek çok şey var ama istemezdin” sözleriyle dikkat çeken isim dostunu “Yine dans edeceğiz, sabahlara kadar güleceğiz” diyerek andı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın