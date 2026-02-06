Defne Joy Foster'ın Vefatından Yıllar Sonra Gelen İtiraf: “Aldatılmıştı!"
Defne Joy Foster’ın zamansız kaybı Türkiye’nin hafızasında yıllardır unutulamayan bir acı bıraktı. Defne Joy Foster’ın vefatının ardından yakın arkadaşının yıllar sonra yaptığı duygusal paylaşımdaki sözleri dikkat çekti.
Türkiye onu enerjisi, kahkahası ve bitmeyen neşesiyle tanıdı… Defne Joy Foster, “Sihirli Annem”deki Eda karakteriyle hafızalara kazındı, ekranların en parlak yüzlerinden biri oldu.
Defne Joy Foster’ın yakın arkadaşı Burcu Baldauf, yıllar sonra yaptığı paylaşımdaki detaylarla gündeme geldi.
