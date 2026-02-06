Defne Joy Foster'ın Vefatından Yıllar Sonra Gelen İtiraf: “Aldatılmıştı!"

Hindistan’dayken aldığı bir telefonla Defne’nin öldüğünü öğrendiğini anlatan Baldauf, daha birkaç ay önce birlikte olduklarını, uzun uzun dertleştiklerini yazdı.

Paylaşımda en çok dikkat çeken detay ise Defne Joy Foster’ın aldatılmış olduğu iddiası ve bu durumu kaldıramadığıydı. Baldauf, Defne’nin kalbinin çok kırık olduğunu, olup biteni anlamlandıramadığını ve derin bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

“Söylenecek çok şey var ama istemezdin” sözleriyle dikkat çeken isim dostunu “Yine dans edeceğiz, sabahlara kadar güleceğiz” diyerek andı.