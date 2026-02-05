Selin Yağcıoğlu'ndan Sevgilisi Kerem Bürsin'le İlgili Soruya Sert Cevap
Influencer Selin Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin hakkında gelen müdahaleci sorulara verdiği sert yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemde özellikle yabancı kullanıcıların yaptığı yorumlardan rahatsızlığını sık sık dile getiren Yağcıoğlu, bu kez bir kullanıcının yorumuna cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Bürsin’in eski birlikteliği Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırmasının ardından adı, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile anılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin gündeminde Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişkiyle sık sık yer alan Selin Yağcıoğlu, bu kez sosyal medyada yapılan yorumla dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın