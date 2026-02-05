onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Selin Yağcıoğlu'ndan Sevgilisi Kerem Bürsin'le İlgili Soruya Sert Cevap

Selin Yağcıoğlu'ndan Sevgilisi Kerem Bürsin'le İlgili Soruya Sert Cevap

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.02.2026 - 15:27

Influencer Selin Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin hakkında gelen müdahaleci sorulara verdiği sert yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemde özellikle yabancı kullanıcıların yaptığı yorumlardan rahatsızlığını sık sık dile getiren Yağcıoğlu, bu kez bir kullanıcının yorumuna cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem Bürsin’in eski birlikteliği Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırmasının ardından adı, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile anılmaya başladı.

Kerem Bürsin’in eski birlikteliği Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırmasının ardından adı, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile anılmaya başladı.

Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından Kerem Bürsin ile birlikte çekilmiş ilk kareyi paylaşarak aşkını ilan etti.

Kerem Bürsin’le ilişki yaşamaya başlamasının ardından Selin Yağcıoğlu, özellikle yabancı sosyal medya kullanıcılarından gelen yoğun nefret mesajları nedeniyle önemli bir karar aldığını açıkladı. Yağcıoğlu, bir süredir aldığı yorumların eleştirinin çok ötesine geçtiğini, zamanla dozunun arttığını ve rahatsız edici bir hal aldığını söylemişti.

Magazin gündeminde Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişkiyle sık sık yer alan Selin Yağcıoğlu, bu kez sosyal medyada yapılan yorumla dikkat çekti.

Magazin gündeminde Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişkiyle sık sık yer alan Selin Yağcıoğlu, bu kez sosyal medyada yapılan yorumla dikkat çekti.

Selin Yağcıoğlu’nun Tarkan konserinde çektiği ve paylaştığı görüntülerin altına yabancı bir kullanıcı tarafından yapılan “Sevgilisi neden ona eşlik etmiyor?” minvalindeki yorum, kısa sürede dikkat çekti. Yoruma sessiz kalmayan Yağcıoğlu, kullanıcıya doğrudan yanıt vererek “seni alakadar etmez” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın