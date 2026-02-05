Hande Erçel'le Benzerliğiyle Gündem Olan Kısmetse Olur Yarışmacısından Yorumlara Cevap!

'Zamanında benzetildiğimi söylediğim için linçleyen ve saçımı doğal rengime döndürünce ertesi günü benzeten toplumun yine saçma sapan yorumlar yapmasına şaşırmıyorum. Niye rahat edeyim anlamadım. Markanın daveti ile gidiyorum, marka elçisiyle tanışıyoruz, hepimiz davetliyiz 😂” şeklinde yapılan yorumlara cevap veren Aybüke Çangal, 'Hande Erçel'den daha güzel' yorumuna da sessiz kalmadı.

'Hayır öyle şeyler deme. Zaten yüzümde estetiğim olmamasına rağmen benzediğim ve zamanında dile getirdiğim için bi ton linç yiyorum… Global ünlümüz ile kıyaslamayın beni nolur, o çok çok daha güzel çok tatlısın ama teşekkür ederim 💖” diyen Aybüke Çangal kıyaslamalara karşı tepki gösterdi.