Hande Erçel'le Benzerliğiyle Gündem Olan Kısmetse Olur Yarışmacısından Yorumlara Cevap!
Sosyal medyada sık sık Hande Erçel’e benzetilen Aybüke Çangal, bu benzerlik üzerinden gelen yorumlara verdiği yanıtlarla yeniden gündeme oturdu. Kimi zaman övgüye, kimi zaman sert eleştirilere dönüşen karşılaştırmalar sonrası Çangal’ın cevapları dikkat çekti.
Uzun süredir güzelliğiyle konuşulan Hande Erçel’e benzerliğiyle dikkat çeken Aybüke Çangal, sosyal medyada yapılan karşılaştırmalarla yeniden gündeme geldi.
Aybüke Çangal, kendisine yapılan benzetme ve yorumlara kayıtsız kalmadı.
