Hande Erçel'le Benzerliğiyle Gündem Olan Kısmetse Olur Yarışmacısından Yorumlara Cevap!

Hande Erçel'le Benzerliğiyle Gündem Olan Kısmetse Olur Yarışmacısından Yorumlara Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.02.2026 - 09:22

Sosyal medyada sık sık Hande Erçel'e benzetilen Aybüke Çangal, bu benzerlik üzerinden gelen yorumlara verdiği yanıtlarla yeniden gündeme oturdu. Kimi zaman övgüye, kimi zaman sert eleştirilere dönüşen karşılaştırmalar sonrası Çangal'ın cevapları dikkat çekti.

Uzun süredir güzelliğiyle konuşulan Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken Aybüke Çangal, sosyal medyada yapılan karşılaştırmalarla yeniden gündeme geldi.

Uzun süredir güzelliğiyle konuşulan Hande Erçel’e benzerliğiyle dikkat çeken Aybüke Çangal, sosyal medyada yapılan karşılaştırmalarla yeniden gündeme geldi.

Saç stili, yüz hatları ve mimikleri nedeniyle sık sık Erçel'e benzetilen Çangal, bu benzerlik sebebiyle kimi zaman övgü dolu yorumlar alırken kimi zaman da sosyal medyada gündem haline geliyor. 

Özellikle son paylaşımlarında yan yana poz vermelerinin ardından "Hande Erçel'e benziyor" yorumlarının yeniden artması, konuyu tekrar magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Aybüke Çangal, kendisine yapılan benzetme ve yorumlara kayıtsız kalmadı.

Aybüke Çangal, kendisine yapılan benzetme ve yorumlara kayıtsız kalmadı.

'Zamanında benzetildiğimi söylediğim için linçleyen ve saçımı doğal rengime döndürünce ertesi günü benzeten toplumun yine saçma sapan yorumlar yapmasına şaşırmıyorum. Niye rahat edeyim anlamadım. Markanın daveti ile gidiyorum, marka elçisiyle tanışıyoruz, hepimiz davetliyiz 😂" şeklinde yapılan yorumlara cevap veren Aybüke Çangal, 'Hande Erçel'den daha güzel' yorumuna da sessiz kalmadı.

'Hayır öyle şeyler deme. Zaten yüzümde estetiğim olmamasına rağmen benzediğim ve zamanında dile getirdiğim için bi ton linç yiyorum… Global ünlümüz ile kıyaslamayın beni nolur, o çok çok daha güzel çok tatlısın ama teşekkür ederim 💖" diyen Aybüke Çangal kıyaslamalara karşı tepki gösterdi.

