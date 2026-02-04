Hande Erçel ile Aybüke Çangal’ın Yan Yana Fotoğrafındaki Şaşırtan Benzerlik Gündem Oldu!
Hande Erçel magazin gündeminden eski olmayan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun, son olarak eski Kısmetse Olur yarışmacısı Aybüke Çangal ile yan yana verdiği pozlar sosyal medyada adeta olay yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin ve hatta son yıllarda global markaların da gözdesi haline gelen Hande Erçel, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın radarına takılan diğer isim ise eski Kısmetse Olur yarışmacısı Aybüke Çangal oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın