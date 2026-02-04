onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Erçel ile Aybüke Çangal’ın Yan Yana Fotoğrafındaki Şaşırtan Benzerlik Gündem Oldu!

Hande Erçel ile Aybüke Çangal’ın Yan Yana Fotoğrafındaki Şaşırtan Benzerlik Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.02.2026 - 15:19

Hande Erçel magazin gündeminden eski olmayan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun, son olarak eski Kısmetse Olur yarışmacısı Aybüke Çangal ile yan yana verdiği pozlar sosyal medyada adeta olay yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin ve hatta son yıllarda global markaların da gözdesi haline gelen Hande Erçel, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmüyor.

Türkiye’nin ve hatta son yıllarda global markaların da gözdesi haline gelen Hande Erçel, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmüyor.

Erçel, 3 Şubat gecesi yüzü olduğu markanın gerçekleşen lansmanında tüm dikkatleri üzerine çekti. Geceden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ünlü oyuncunun zarif görünümü bir kez daha hayranlarından tam not aldı. Ancak lansmandan sonra konuşulan tek şey şıklığı değil, yan yana geldiği bir isimle olan şaşırtıcı benzerliği oldu.

Hande Erçel'in verdiği röportaj da dikkat çekmişti:

Sosyal medyanın radarına takılan diğer isim ise eski Kısmetse Olur yarışmacısı Aybüke Çangal oldu.

Sosyal medyanın radarına takılan diğer isim ise eski Kısmetse Olur yarışmacısı Aybüke Çangal oldu.

Aybüke Çangal'ın Hande Erçel’le yan yana çekilen fotoğrafları gören kullanıcılar, ikilinin yüz hatları ve ifadelerindeki benzerliği fark edince yorumlar gecikmedi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın