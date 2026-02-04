Hande Yener Meme Kanseri Sürecini İlk Kez Anlattı
Erken tanı sayesinde meme kanserini yenmeyi başaran Hande Yener, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen bir söyleşide yaşadığı süreci ilk kez bu kadar açık ve çarpıcı sözlerle anlattı. Yıllardır güçlü duruşu ve cesur tavrıyla tanınan Yener’in, kanseri öğrendiği ana dair yaptığı samimi açıklamalar kısa sürede gündem olurken, erken teşhisin hayati önemine bir kez daha dikkat çekti.
Hande Yener, 90’ların sonundan bu yana Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.
