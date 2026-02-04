onedio
Hande Yener Meme Kanseri Sürecini İlk Kez Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.02.2026 - 13:33

Erken tanı sayesinde meme kanserini yenmeyi başaran Hande Yener, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen bir söyleşide yaşadığı süreci ilk kez bu kadar açık ve çarpıcı sözlerle anlattı. Yıllardır güçlü duruşu ve cesur tavrıyla tanınan Yener’in, kanseri öğrendiği ana dair yaptığı samimi açıklamalar kısa sürede gündem olurken, erken teşhisin hayati önemine bir kez daha dikkat çekti.

Hande Yener, 90’ların sonundan bu yana Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.

Hit olmuş sayısız şarkısı, dönem dönem değiştirdiği müzikal tarzı ve sahne kimliğiyle popüler olmanın ötesine geçerek bir ikona dönüştü. “Kırmızı”, “Romeo”, “Sebastian”, “Mor” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Yener, yıllar boyunca hem müziğiyle hem de duruşuyla gündemde kalmayı sürdürdü.

Erken tanı sayesinde meme kanserini yenmeyi başaran Hande Yener, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen bir söyleşide yaşadığı süreci ilk kez bu kadar açık anlattı.

Kanseri öğrendiği an yaşadığı şoku paylaşan Yener, doktorunun kendisine söylediği sözlerin hafızasına kazındığını dile getirdi. 

Ünlü şarkıcı, hastalığı tamamen tesadüfen fark ettiğini söyleyerek sürecin başlangıcını şu sözlerle anlattı: Kilo verdikten sonra estetik bir kaygıyla göğsünü kontrol ederken eline bir kitle geldiğini fark eden Yener, o an “Bende bir şey var” dediğini ve hiç vakit kaybetmeden doktora gittiğini belirtti. 

Hastalığı öğrendiği anlarda yaşadığı duyguları da ilk kez bu kadar açık dile getiren Yener, 'Laboratuvara gittim. Son hasta bendim. Kapıda bekliyorum ama sonuç gelmiyor. Ben bir odaya girdim. Hocanın arkası dönüktü, ‘felaket’ dedi. Ben de ‘Benim raporum mu?’ diye sordum. ‘Siz niye girdiniz’ dediğinde benim olduğunu anladım. Yere çöktüm, ağladım. Hoca, ‘Üzülmeyin, sizi en az 10 yıl yaşatırız’ dedi. Bir şok daha yaşadım. ‘Yaşım 45, 55’te gidiyorum’ dedim.' ifadeleriyle yaşadığı şoku anlattı.

