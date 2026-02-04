Hande Yener Meme Kanseri Sürecini İlk Kez Anlattı

Kanseri öğrendiği an yaşadığı şoku paylaşan Yener, doktorunun kendisine söylediği sözlerin hafızasına kazındığını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, hastalığı tamamen tesadüfen fark ettiğini söyleyerek sürecin başlangıcını şu sözlerle anlattı: Kilo verdikten sonra estetik bir kaygıyla göğsünü kontrol ederken eline bir kitle geldiğini fark eden Yener, o an “Bende bir şey var” dediğini ve hiç vakit kaybetmeden doktora gittiğini belirtti.

Hastalığı öğrendiği anlarda yaşadığı duyguları da ilk kez bu kadar açık dile getiren Yener, 'Laboratuvara gittim. Son hasta bendim. Kapıda bekliyorum ama sonuç gelmiyor. Ben bir odaya girdim. Hocanın arkası dönüktü, ‘felaket’ dedi. Ben de ‘Benim raporum mu?’ diye sordum. ‘Siz niye girdiniz’ dediğinde benim olduğunu anladım. Yere çöktüm, ağladım. Hoca, ‘Üzülmeyin, sizi en az 10 yıl yaşatırız’ dedi. Bir şok daha yaşadım. ‘Yaşım 45, 55’te gidiyorum’ dedim.' ifadeleriyle yaşadığı şoku anlattı.