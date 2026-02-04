Melih Kunukçu ile Sonunda Nişanlanan İrem Derici'ye Tebrik Yağdı!
Magazinin en dobra, en filtresiz isimlerinden İrem Derici, bu kez sesiyle değil özel hayatıyla gündemde. DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile yaşadığı birlikteliği kısa sürede evlilik yoluna taşıyan Derici’nin nişanı geçtiğimiz akşam gerçekleşti.
Derici ve Kunukçu çiftine tebrik yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazinin en sürpriz ama en hızlı ilerleyen ilerleyen biri hiç şüphesiz İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın