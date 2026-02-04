onedio
Melih Kunukçu ile Sonunda Nişanlanan İrem Derici'ye Tebrik Yağdı!

Melih Kunukçu ile Sonunda Nişanlanan İrem Derici'ye Tebrik Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.02.2026 - 12:18

Magazinin en dobra, en filtresiz isimlerinden İrem Derici, bu kez sesiyle değil özel hayatıyla gündemde. DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile yaşadığı birlikteliği kısa sürede evlilik yoluna taşıyan Derici’nin nişanı geçtiğimiz akşam gerçekleşti.

Derici ve Kunukçu çiftine tebrik yağdı.

Magazinin en sürpriz ama en hızlı ilerleyen ilerleyen biri hiç şüphesiz İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde yaşandı.

Magazinin en sürpriz ama en hızlı ilerleyen ilerleyen biri hiç şüphesiz İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde yaşandı.

İrem Derici, ilk nişan tarihini açıkladığı gün yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, o tarihte yaşanan bir adli süreç nedeniyle gözaltına alınmış, bu gelişme üzerine nişan töreni ertelenmişti.

3 Şubat tarihinde beklenen gün geldi ve İrem Derici ile Melih Kunukçu, sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Nişandan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Derici’nin mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılardan Derici'ye tebrik yağdı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
