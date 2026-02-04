Yeğeni Mavi'ye Olan Düşkünlüğüyle Bilinen Hande Erçel’den "Teyzelik" Dersi
Yeğeni Mavi ile olan bağını her fırsatta dile getiren Hande Erçel, bu kez “teyzelik” üzerine yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören video sonrası konuşan Erçel'in o sözleri dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazinin en popüler isimlerinden, Türkiye’nin en çok konuşulan kadın oyuncularından Hande Erçel, bu kez ne kırmızı halı kombiniyle ne de yeni bir projesiyle gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video sonrası konuşan Hande Erçel, kendisine yöneltilen “bakıcı” yorumlarına yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın