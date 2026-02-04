onedio
Yeğeni Mavi'ye Olan Düşkünlüğüyle Bilinen Hande Erçel'den "Teyzelik" Dersi

Yeğeni Mavi'ye Olan Düşkünlüğüyle Bilinen Hande Erçel’den "Teyzelik" Dersi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.02.2026 - 14:15

Yeğeni Mavi ile olan bağını her fırsatta dile getiren Hande Erçel, bu kez “teyzelik” üzerine yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören video sonrası konuşan Erçel'in o sözleri dikkat çekti.

Magazinin en popüler isimlerinden, Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncularından Hande Erçel, bu kez ne kırmızı halı kombiniyle ne de yeni bir projesiyle gündemde.

Magazinin en popüler isimlerinden, Türkiye’nin en çok konuşulan kadın oyuncularından Hande Erçel, bu kez ne kırmızı halı kombiniyle ne de yeni bir projesiyle gündemde.

Konu bu defa çok daha tanıdık, çok daha samimi: teyzelik! Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım, ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi ile birlikte çıktıkları tatilde çekilen eğlenceli video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. “Bakıcı videosu” olarak anılan paylaşımda Erçel’in mimikleri, bakışları ve videonun sonunda 'teyzelikten istifa edişi' özellikle dikkat çekti.

Video sonrası konuşan Hande Erçel, kendisine yöneltilen "bakıcı" yorumlarına yanıt verdi.

Video sonrası konuşan Hande Erçel, kendisine yöneltilen “bakıcı” yorumlarına yanıt verdi.

“Ben teyzelik görevimi yapıyorum. Orada kim olduğun, hayatta ne yaptığının bir önemi yok. Ben sadece teyzeyim, Mavi ne isterse onu yapıyorum.” şeklinde konuşan Hande Erçel bir kez daha Mavi'ye olan sevgisinden bahsetti.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

