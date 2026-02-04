onedio
Defne Joy Foster'ın Duygulandıran Sözlerine Demet Özdemir'den Anlamlı Yorum

Ecem Dalgıçoğlu
04.02.2026 - 16:00

Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden Defne Joy Foster, yıllar önce söylediği sözlerle bugün yeniden kalplere dokundu. “Kalben kaldırabilir miyim onu bilmiyorum. Beni sevin benim olayım bu.” ifadeleri sosyal medyada tekrar gündem oldu, izleyenlerin boğazı düğümlendi. Bu sözlere kayıtsız kalmayan isimlerden biri de Demet Özdemir oldu.

Defne Joy Foster, hayat dolu enerjisi ve samimi tavırlarıyla özellikle ekran önünde kendine çok özel bir yer edinmişti.

Türk televizyon tarihinin en neşeli, en enerjik yüzlerinden biri olan Defne Joy Foster, 2011 yılında ani vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. Ölümünün ardından yıllar geçse de hem projeleri hem de söylediği sözler hala hafızalardaki yerini koruyor. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir video ise izleyenleri derinden etkiledi.

Defne Joy Foster'ın geçmişteki "Birisi yazmış 'Defne'nin de bıdı bıdı yapmasından artık gına geldi!' bunu duyunca ben çok üzülüyorum mesela" sözleri yeniden gündem oldu.

