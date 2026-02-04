Defne Joy Foster'ın Duygulandıran Sözlerine Demet Özdemir'den Anlamlı Yorum
Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden Defne Joy Foster, yıllar önce söylediği sözlerle bugün yeniden kalplere dokundu. “Kalben kaldırabilir miyim onu bilmiyorum. Beni sevin benim olayım bu.” ifadeleri sosyal medyada tekrar gündem oldu, izleyenlerin boğazı düğümlendi. Bu sözlere kayıtsız kalmayan isimlerden biri de Demet Özdemir oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Defne Joy Foster, hayat dolu enerjisi ve samimi tavırlarıyla özellikle ekran önünde kendine çok özel bir yer edinmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Defne Joy Foster'ın geçmişteki "Birisi yazmış 'Defne'nin de bıdı bıdı yapmasından artık gına geldi!' bunu duyunca ben çok üzülüyorum mesela" sözleri yeniden gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın