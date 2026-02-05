onedio
Cemre Baysel'in Doğum Günü Pastası Dikkat Çekti

Cemre Baysel'in Doğum Günü Pastası Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.02.2026 - 08:55

Hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Cemre Baysel, bu kez yeni yaşından paylaşımlarıyla dikkat çekti. Son dönemde ekranlardaki performansıyla adından söz ettiren Baysel, özel hayatı ve rengarenk pastasıyla yine sosyal medyanın ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Güzelliği kadar oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemre Baysel, son dönemde yer aldığı projeyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kariyerinde istikrarlı adımlarla ilerleyen Baysel, her yeni işinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada da oldukça aktif olan oyuncu, hem ekran önü hem de özel hayatıyla magazinin radarından hiç düşmüyor.

Cemre Baysel’in özel hayatı da uzun süredir magazin gündeminin favori başlıklarından biri. Baysel’in yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişki ise son zamanlarda manşetlerden eksik olmuyor.

Bölükbaşı'nın telefon duvar kağıdı ise dikkatlerden kaçmamıştı:

5 Şubat günü yeni yaşına basan Cemre Baysel sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Rengarenk jelibon ayıcık temalı pastası sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerken, tacı ve verdiği pozlar hayranlarından tam not aldı. Jelibonlardan oluşan pasta sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın