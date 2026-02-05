Cemre Baysel'in Doğum Günü Pastası Dikkat Çekti

Kariyerinde istikrarlı adımlarla ilerleyen Baysel, her yeni işinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada da oldukça aktif olan oyuncu, hem ekran önü hem de özel hayatıyla magazinin radarından hiç düşmüyor.

Cemre Baysel’in özel hayatı da uzun süredir magazin gündeminin favori başlıklarından biri. Baysel’in yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişki ise son zamanlarda manşetlerden eksik olmuyor.