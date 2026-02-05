Cemre Baysel'in Doğum Günü Pastası Dikkat Çekti
Hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Cemre Baysel, bu kez yeni yaşından paylaşımlarıyla dikkat çekti. Son dönemde ekranlardaki performansıyla adından söz ettiren Baysel, özel hayatı ve rengarenk pastasıyla yine sosyal medyanın ilgisini üzerine çekmeyi başardı.
Güzelliği kadar oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cemre Baysel, son dönemde yer aldığı projeyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
5 Şubat günü yeni yaşına basan Cemre Baysel sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
