Cemre Baysel'in Sevgilisi Cem Bölükbaşı'nın Telefonundaki Duvar Kağıdı Gündem Oldu!
Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı’nın aşkı sosyal medyada paylaşılan karelerle belgelenmişti. Ünlü yarış pilotunun, Baysel’in yeşil gözlerini duvar kağıdı yapması ise gündeme oturdu. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Cemre Baysel'in adı son zamanlarda Cem Bölükbaşı ile anılıyor.
Tüm bunlar konuşulurken asıl dikkat çeken detay ise Cem Bölükbaşı’ndan geldi.
