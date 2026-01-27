onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cemre Baysel'in Sevgilisi Cem Bölükbaşı'nın Telefonundaki Duvar Kağıdı Gündem Oldu!

Cemre Baysel'in Sevgilisi Cem Bölükbaşı'nın Telefonundaki Duvar Kağıdı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.01.2026 - 11:08

Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı’nın aşkı sosyal medyada paylaşılan karelerle belgelenmişti. Ünlü yarış pilotunun, Baysel’in yeşil gözlerini duvar kağıdı yapması ise gündeme oturdu. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Cemre Baysel'in adı son zamanlarda Cem Bölükbaşı ile anılıyor.

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Cemre Baysel'in adı son zamanlarda Cem Bölükbaşı ile anılıyor.

Baysel’in, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddiaları bir süredir sosyal medyada konuşulurken, ikiliden gelen paylaşımlar söylentileri doğrulamıştı.

İkilinin aşkı ilk olarak sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle ortaya çıkmış, aynı dönemlerde yaptıkları seyahatler ve birlikte geçirdikleri anlara dair paylaşımlar, magazin gündemine düşmüştü.

Paylaşımların ardından Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı havaalanında birlikte görüntülenmiş ve birlikte paylaştıkları videoya da ikiliyi birbirine yakıştıranlardan beğeni yapmıştı.

Tüm bunlar konuşulurken asıl dikkat çeken detay ise Cem Bölükbaşı’ndan geldi.

Tüm bunlar konuşulurken asıl dikkat çeken detay ise Cem Bölükbaşı’ndan geldi.

Cem Bölükbaşı'nın sevgilisi Cemre Baysel’in yeşil gözlerini telefonuna duvar kağıdı yapması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bu romantik hamle, çiftin ilişkisini yeniden gözler önüne sererken o paylaşıma yorum yağdı!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın