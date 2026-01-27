onedio
Usta Oyuncu Ali Tutal Beyin Kanaması Geçirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
27.01.2026 - 10:31

Türk sinema ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden Ali Tutal, bu kez rol aldığı projelerle değil, sevenlerini derinden endişelendiren sağlık haberiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz mart ayında kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan usta oyuncunun, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/tecrubel...
Türk sinema ve televizyon tarihinin tanınmış isimlerinden Ali Tutal, yıllarca ekranlarda güçlü performanslarıyla izleyicinin hafızasında yer etti.

1980’lerden itibaren hem sinema hem de dizi projelerinde rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen, özellikle Güneşi Gördüm, Bereketli Topraklar Üstünde, Hükümet Kadın ve Arkadaşım gibi filmlerdeki rolleriyle akıllarda kalan Tutal geçtiğimiz saatlerde yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Usta oyuncu Ali Tutal'ın geçtiğimiz gün evinde beyin kanaması geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Tutal’ın, yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği; durumunun ise ciddiyetini koruduğu ortaya çıktı.

Usta oyuncunun geçtiğimiz mart ayında da kalp krizi geçirdiği ve bir süre tedavi gördüğü biliniyordu. Aradan çok uzun bir zaman geçmeden bu kez beyin kanamasıyla hastaneye kaldırılması ve sağlık sürecinin yeniden kritik bir aşamaya girmesi sevenlerini endişelendirdi.

