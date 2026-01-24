Yasemin Kay Allen, Amerikalı Aynasız'la Evlendi!

Allen’ın, kamuoyunda “Amerikalı Aynasız” olarak tanınan eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yaşadığı ilişki ise başından itibaren inişli çıkışlı seyriyle dikkat çekmişti.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya’nın aşkı ilk olarak 2024 yılının mart ayında magazine yansımış, ikilinin yurt dışında birlikte görüntülenmesi ve sosyal medya paylaşımları gündeme oturmuştu.

Ancak bu birliktelik uzun sürmedi ve çift aynı yılın mayıs ayında yollarını ayırdı. Aylar süren sessizliğin ardından 2025 Nisan’ında sürpriz bir şekilde yeniden bir araya geldikleri iddia edilmişti.

Ne var ki bu barışma da kalıcı olmadı; çiftin Haziran 2025’te yeniden ayrıldığı konuşuldu. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte görünmemeleri bu iddiaları güçlendirdi.