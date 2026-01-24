onedio
Yasemin Kay Allen, Amerikalı Aynasız'la Evlendi!

Yasemin Kay Allen, Amerikalı Aynasız'la Evlendi!

24.01.2026 - 23:52

Oyuncu Yasemin Kay Allen, bu kez yeni bir projeyle değil, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisindeki performansıyla konuşulan Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta gerçekleşen nikâhla evlendi.

Oyuncu Yasemin Kay Allen, son yıllarda özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Allen'ın, kamuoyunda "Amerikalı Aynasız" olarak tanınan eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yaşadığı ilişki ise başından itibaren inişli çıkışlı seyriyle dikkat çekmişti.

Allen’ın, kamuoyunda “Amerikalı Aynasız” olarak tanınan eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yaşadığı ilişki ise başından itibaren inişli çıkışlı seyriyle dikkat çekmişti.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya’nın aşkı ilk olarak 2024 yılının mart ayında magazine yansımış, ikilinin yurt dışında birlikte görüntülenmesi ve sosyal medya paylaşımları gündeme oturmuştu.

Ancak bu birliktelik uzun sürmedi ve çift aynı yılın mayıs ayında yollarını ayırdı. Aylar süren sessizliğin ardından 2025 Nisan’ında sürpriz bir şekilde yeniden bir araya geldikleri iddia edilmişti.

Ne var ki bu barışma da kalıcı olmadı; çiftin Haziran 2025’te yeniden ayrıldığı konuşuldu. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte görünmemeleri bu iddiaları güçlendirdi.

Geçtiğimiz dakikalarda ise sürpriz bir haber magazin gündemine resmen oturdu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız lakaplı Erdal Kaya evlendi!

Yasemin Kay Allen'ın eski FBI ajanı Erdal Kaya ile bu sabah Las Vegas'ta gerçekleşen nikâhla dünyaevine girdiği öğrenildi.

Yasemin Kay Allen'ın eski FBI ajanı Erdal Kaya ile bu sabah Las Vegas’ta gerçekleşen nikâhla dünyaevine girdiği öğrenildi.

Arwen

Çok beğenirim kendisini ve bence çok aşıklar. Mutluluklar. 🤍