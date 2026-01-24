Yasemin Kay Allen, Amerikalı Aynasız'la Evlendi!
Oyuncu Yasemin Kay Allen, bu kez yeni bir projeyle değil, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisindeki performansıyla konuşulan Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta gerçekleşen nikâhla evlendi.
Oyuncu Yasemin Kay Allen, son yıllarda özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz dakikalarda ise sürpriz bir haber magazin gündemine resmen oturdu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız lakaplı Erdal Kaya evlendi!
Çok beğenirim kendisini ve bence çok aşıklar. Mutluluklar. 🤍