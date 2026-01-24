Saygı1 Bomba Gibi Dönüyor: Serinin Yeni Konuğu Belli Oldu!
Müzik dünyasında her konseriyle büyük ses getiren SAYGI1 serisi, yeni konuğunu açıkladı. Daha önce Türk müziğinin farklı türlerinden efsane isimlere adanan gecelerle adından söz ettiren proje, bu kez rotasını pop müziğin en ikonik yıldızlarından birine çeviriyor.
Oğuzhan Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecan yarattı!
Müzik dünyasında farklı bir soluk getiren SAYGI1 konserleri, her defasında büyük ilgi görüyor.
2026 sezonu hızlı başladı. Serinin yeni durağı Mustafa Sandal oluyor!
