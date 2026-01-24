onedio
Saygı1 Bomba Gibi Dönüyor: Serinin Yeni Konuğu Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
24.01.2026 - 20:45

Müzik dünyasında her konseriyle büyük ses getiren SAYGI1 serisi, yeni konuğunu açıkladı. Daha önce Türk müziğinin farklı türlerinden efsane isimlere adanan gecelerle adından söz ettiren proje, bu kez rotasını pop müziğin en ikonik yıldızlarından birine çeviriyor. 

Oğuzhan Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecan yarattı!

Müzik dünyasında farklı bir soluk getiren SAYGI1 konserleri, her defasında büyük ilgi görüyor.

Müzik dünyasında kısa sürede kendine özel bir yer edinen SAYGI1 konser serisi, ilk kez rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenen geceyle büyük ses getirmişti. Ceza’nın kariyerine, şarkılarına ve müziğe katkılarına adanan bu konser, formatın ne kadar güçlü ve etkili olacağını daha baştan göstermişti. Farklı sanatçıların sahnede Ceza şarkılarını yeniden yorumladığı gecenin ardından, SAYGI1’in alametifarikası haline gelen kolektif sahne ruhu büyük ses getirmişti.

Türk müziğinin unutulmaz eserlerini ve efsane isimleri sahnede yeniden buluşturan özel formatıyla heyecan uyandıran Saygı1 geri dönüyor!

2026 sezonu hızlı başladı. Serinin yeni durağı Mustafa Sandal oluyor!

