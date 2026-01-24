Angelina Jolie’nin Kameralara Yansıyan El Hareketleri Çok Konuşuldu!
Hollywood’un en ikonik isimlerinden Angelina Jolie, yıllardır yalnızca filmleriyle değil, güzelliği ve oyunculuk yetenekleriyle de gündem yaratmayı başaran yıldızlardan biri. Katıldığı bir etkinlikte kameralara yansıyan görüntüleri ise bu kez bambaşka bir detayla konuşulmasına neden oldu. Jolie’nin alışılmışın dışında bulunan el hareketleri, kısa sürede sosyal medyanın radarına girdi.
Hollywood’un yaşayan ikonlarından Angelina Jolie, yıllardır yalnızca filmleriyle değil, duruşu, stili ve karizmasıyla da gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri.
Angelina Jolie’nin kameralara yansıyan garip el hareketleri, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.
