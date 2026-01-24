onedio
article/comments
Angelina Jolie’nin Kameralara Yansıyan El Hareketleri Çok Konuşuldu!

Angelina Jolie’nin Kameralara Yansıyan El Hareketleri Çok Konuşuldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.01.2026 - 20:05

Hollywood’un en ikonik isimlerinden Angelina Jolie, yıllardır yalnızca filmleriyle değil, güzelliği ve oyunculuk yetenekleriyle de gündem yaratmayı başaran yıldızlardan biri. Katıldığı bir etkinlikte kameralara yansıyan görüntüleri ise bu kez bambaşka bir detayla konuşulmasına neden oldu. Jolie’nin alışılmışın dışında bulunan el hareketleri, kısa sürede sosyal medyanın radarına girdi.

Hollywood’un yaşayan ikonlarından Angelina Jolie, yıllardır yalnızca filmleriyle değil, duruşu, stili ve karizmasıyla da gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri.

Lara Croft'tan Maleficent'e uzanan kariyeri, kırmızı halılardaki asil tavrı ve yıllar içinde oluşturduğu imajıyla Jolie, ne yaparsa yapsın mercek altına alınan isimlerin başında geliyor.

Lara Croft’tan Maleficent’e uzanan kariyeri, kırmızı halılardaki asil tavrı ve yıllar içinde oluşturduğu imajıyla Jolie, ne yaparsa yapsın mercek altına alınan isimlerin başında geliyor.

Bu sefer Jolie’nin sosyal medyada dolaşıma giren bir videosu büyük ses getirdi.

Angelina Jolie’nin kameralara yansıyan garip el hareketleri, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
