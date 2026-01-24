Hafsanur Sancaktutan'dan Sevgilisi Kubilay Aka'ya Görülmemiş Hediye!

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, romantik jestleri, sosyal medyada verdikleri samimi pozlar ve birlikte çıktıkları seyahatlerle bir süredir magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor. İlişkilerini büyük çıkışlarla değil, doğal ve içten paylaşımlarla yaşayan ikili, her adımıyla takipçilerinin ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor.

Kubilay Aka, konuk olduğu Melis İşiten’in YouTube programı “Melis İşiten ile Zaten Şov”da sevgilisi Hafsanur'un jestini anlattı. O anlara yorum yağdı.

