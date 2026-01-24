onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hafsanur Sancaktutan'dan Sevgilisi Kubilay Aka'ya Görülmemiş Hediye!

Hafsanur Sancaktutan'dan Sevgilisi Kubilay Aka'ya Görülmemiş Hediye!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.01.2026 - 19:16

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, romantik jestleri, sosyal medyada verdikleri samimi pozlar ve birlikte çıktıkları seyahatlerle bir süredir magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor. İlişkilerini büyük çıkışlarla değil, doğal ve içten paylaşımlarla yaşayan ikili, her adımıyla takipçilerinin ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor.

Kubilay Aka, konuk olduğu Melis İşiten’in YouTube programı “Melis İşiten ile Zaten Şov”da sevgilisi Hafsanur'un jestini anlattı. O anlara yorum yağdı.

 Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=x4QZX...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon ve sinema dünyasının genç ve gözde isimlerinden Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın aşkı, uzun zamandır magazin gündeminin ilgi odağında.

Türk televizyon ve sinema dünyasının genç ve gözde isimlerinden Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın aşkı, uzun zamandır magazin gündeminin ilgi odağında.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın yolu ilk kez yaklaşık 5–6 yıl önce bir reklam projesinde kesişmiş, zamanla aynı projelerde, etkinliklerde ve ortak sosyal çevrelerde sık sık karşılaşan ikilimin 2024 Ağustos itibarıyla aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Romantik paylaşımları, birlikte çıktıkları seyahatler ve açıklamalarıyla dikkat çeken çift Kubilay Aka'nın 'Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsaydın neyi değiştirirdin?' sorusuna verdiği, 'Soyadı' cevabıyla büyük yankı uyandırmıştı. Ardından magazin gündemine evlilik iddiaları düşmüş, Sancaktutan'ın parmağındaki yüzük de merak konusu olmuştu.

Birbirlerine her fırsatta aşklarını ilan eden Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan çifti son olarak Melis İşiten ile Zaten Şov'daki açıklamayla adından bahsettirdi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın