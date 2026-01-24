Brooklyn Beckham ve Victoria'nın Düğündeki İlk Dans Krizinin Perde Arkası Ortaya Çıktı!
Brooklyn Beckham’ın, düğün gecesinde annesi Victoria Beckham tarafından “küçük düşürüldüğünü” iddia etmesinin ardından, geceye birebir tanıklık eden DJ Fat Tony sessizliğini bozdu. ITV’de yayımlanan This Morning programına katılan ünlü DJ, Beckham–Peltz düğününde yaşananları “fazlasıyla tuhaf” sözleriyle anlatırken, gelin Nicola Peltz’in gözyaşları içinde salonu terk ettiğini öne sürdü.
Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in 2022’deki düğününden sonra ortaya atılan iddialarla aile içinde sular durulmuyor.
Brooklyn, paylaştığı gönderide, düğünün en duygusal anı olması beklenen ilk dans sırasında annesi Victoria’nın sahneye çıktığını ve bu hareketin kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.
Herkes Victoria Beckham’ın düğünde sergilediği o meşhur dansın ne kadar “uygunsuz” olduğunu merak ederken, düğünün DJ’i Fat Tony sessizliğini bozdu ve gecenin perde arkasını anlattı.
