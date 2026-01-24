onedio
Brooklyn Beckham ve Victoria'nın Düğündeki İlk Dans Krizinin Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.01.2026 - 18:00

Brooklyn Beckham’ın, düğün gecesinde annesi Victoria Beckham tarafından “küçük düşürüldüğünü” iddia etmesinin ardından, geceye birebir tanıklık eden DJ Fat Tony sessizliğini bozdu. ITV’de yayımlanan This Morning programına katılan ünlü DJ, Beckham–Peltz düğününde yaşananları “fazlasıyla tuhaf” sözleriyle anlatırken, gelin Nicola Peltz’in gözyaşları içinde salonu terk ettiğini öne sürdü.

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in 2022’deki düğününden sonra ortaya atılan iddialarla aile içinde sular durulmuyor.

Brooklyn, annesi Victoria Beckham’ın düğündeki davranışlarından şikayetçi olduğunu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla anlatmıştı. Beckhamları hedef alarak aile fertleriyle ciddi bir uyuşmazlık içinde olduğunu açıklayan ismin ailesinin davranışlarının ilişkisini baltaladığını söylemesi gündemi sarsmıştı. Magazin kulislerinden başlayan tartışma, tüm dünyaya yayıldı. Brooklyn özellikle annesinin düğündeki davranışlarını “uygunsuz” olarak nitelendirince işler daha da tepetaklak oldu.

Brooklyn, paylaştığı gönderide, düğünün en duygusal anı olması beklenen ilk dans sırasında annesi Victoria’nın sahneye çıktığını ve bu hareketin kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

Beckham’ın iddiasına göre bu olay, sadece küçük bir dans meselesi değil; aynı zamanda ailesinin kontrolcü tavrının bir kanıtıydı. Bunun üzerine babası David Beckham da “çocukların hata yaparak öğrendiğini” ima eden bir açıklamayla durumu yumuşatmaya çalıştı, fakat sosyal medyada olay olan bu dans meselesi büyük bir gogygoya dönüştü.

Herkes Victoria Beckham’ın düğünde sergilediği o meşhur dansın ne kadar “uygunsuz” olduğunu merak ederken, düğünün DJ’i Fat Tony sessizliğini bozdu ve gecenin perde arkasını anlattı.

DJ’e göre olay, aslında tamamen kontrolsüz ve yanlış zamanlama meselesinden ibaretti. Sahneye çıkan Marc Anthony, Brooklyn’i yanına çağırdıktan sonra mikrofonu eline alıp “Bu odadaki en güzel kadın” diyerek Victoria Beckham’ı dansa davet etti. İşte ipler tam olarak burada koptu.

Fat Tony’ye göre Brooklyn, o anı eşiyle paylaşacağını düşünürken annesinin sahneye gelmesiyle şok yaşadı. Üstelik Anthony’nin “Ellerini annenin kalçalarına koy” diyerek yönlendirmesi, salondaki tuhaflığı daha da artırdı.

Nicola’nın gözyaşlarını tutamayarak salonu terk ettiği ve gecenin büyüsünü tamamen bozulduğunu anlattı.

Ancak iddialar burada da çelişiyor: Bazı kaynaklar çiftin ilk dansı daha önce yaptığını, hatta Brooklyn’in annesini sahneye kendisinin davet ettiğini öne sürüyor. Brooklyn’in son açıklamalarında kullandığı “kendimi küçük düşürülmüş hissettim” sözleri, DJ’in iddialarını kuvvetlendirdi.

