Brooklyn Beckham ve Victoria'nın Düğündeki İlk Dans Krizinin Perde Arkası Ortaya Çıktı!

DJ’e göre olay, aslında tamamen kontrolsüz ve yanlış zamanlama meselesinden ibaretti. Sahneye çıkan Marc Anthony, Brooklyn’i yanına çağırdıktan sonra mikrofonu eline alıp “Bu odadaki en güzel kadın” diyerek Victoria Beckham’ı dansa davet etti. İşte ipler tam olarak burada koptu.

Fat Tony’ye göre Brooklyn, o anı eşiyle paylaşacağını düşünürken annesinin sahneye gelmesiyle şok yaşadı. Üstelik Anthony’nin “Ellerini annenin kalçalarına koy” diyerek yönlendirmesi, salondaki tuhaflığı daha da artırdı.

Nicola’nın gözyaşlarını tutamayarak salonu terk ettiği ve gecenin büyüsünü tamamen bozulduğunu anlattı.

Ancak iddialar burada da çelişiyor: Bazı kaynaklar çiftin ilk dansı daha önce yaptığını, hatta Brooklyn’in annesini sahneye kendisinin davet ettiğini öne sürüyor. Brooklyn’in son açıklamalarında kullandığı “kendimi küçük düşürülmüş hissettim” sözleri, DJ’in iddialarını kuvvetlendirdi.