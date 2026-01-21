Victoria Beckham'ın Oğlu Brooklyn ve Gelininin Düğünlerindeki İlk Dansı Sabote Etmesi Büyük Goygoy Çıkardı!

Çiftin aile etkinliklerinde daha az görünmesi, hatta bazı önemli günleri birlikte geçirmemeleri bu iddiaları güçlendirmişti.

Son olarak sosyal medyada yeniden gündeme gelen bazı eski video ve fotoğraflar, Victoria Beckham’ın Brooklyn ve Nicola’ya karşı soğuk ve mesafeli olduğu yönündeki yorumları artırdı. Özellikle aynı ortamda bulunmalarına rağmen göz temasından kaçınılması ve ikili arasındaki fiziksel mesafe, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in 2022’deki düğününde, gecenin en duygusal anlarından biri olan “ilk dans” sırasında yaşandığı iddia edilen bir olay ise krizin sembolü haline geldi.