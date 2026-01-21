onedio
Victoria Beckham'ın Oğlu Brooklyn ve Gelininin Düğünlerindeki İlk Dansı Sabote Etmesi Büyük Goygoy Çıkardı!

Victoria Beckham'ın Oğlu Brooklyn ve Gelininin Düğünlerindeki İlk Dansı Sabote Etmesi Büyük Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.01.2026 - 10:52

Bir süredir magazin kulislerinde fısıltı halinde dolaşan gerilim, son dönemde iyice görünür hale geldi. Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ve annesi Victoria Beckham arasında yaşandığı iddia edilen soğukluk, hem sosyal medyada hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Beckham ailesinde konuşulan gerilim, bu kez bambaşka bir boyuta taşındı. Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ve annesi Victoria Beckham arasında yaşandığı iddia edilen “düğün dansı” meselesi, sosyal medyada yapay zeka ile üretilen videolar ve görsellerle yeniden gündeme oturdu. O iddia sosyal medyada büyük goygoy çıkardı!

Brooklyn Beckham, 2026’nın ocak ayı başında sosyal medyada yaptığı sert paylaşım ile uzun süredir kulislerde konuşulan aile içi gerilimi kamuoyuna taşıdı.

Brooklyn ve Amerikalı oyuncu Nicola Peltz 9 Nisan 2022’de Palm Beach, Florida’da evlenmişti. Ancak bu “milyon dolarlık düğün”ün perde arkasında bazı tartışmalar olduğu uzun süredir magazin kulislerinde konuşuluyordu.

Nicola Peltz’in gelinlik tercihi sürecinde Victoria Beckham’la yaşandığı öne sürülen fikir ayrılıkları, taraflar arasındaki ilk kırılma noktası olarak gösterildi. Düğün sonrası dönemde de bu mesafenin kapanmadığı, aksine giderek büyüdüğü ortaya çıktı.

Magazin kulislerine yansıyan iddialara göre Nicola Peltz, Victoria Beckham’ın kendisine karşı mesafeli ve kontrolcü bir tavır sergilediğini söylerken Victoria cephesinin ise bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmesi dikkat çekti. Nicola Peltz’e yakın kaynaklar, genç oyuncunun zaman zaman kendini dışlanmış hissettiğini öne sürerken tüm bu süreçte en çok dikkat çeken detay ise Brooklyn Beckham’ın durduğu yer oldu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Brooklyn’in son dönemde annesi ve ailesiyle olan iletişimini minimuma indirdiği, sosyal medyada da bu mesafenin açıkça hissedildiği konuşulurken kendisinin yaptığı açıklama büyük ses getirdi.

Çiftin aile etkinliklerinde daha az görünmesi, hatta bazı önemli günleri birlikte geçirmemeleri bu iddiaları güçlendirmişti.

Son olarak sosyal medyada yeniden gündeme gelen bazı eski video ve fotoğraflar, Victoria Beckham’ın Brooklyn ve Nicola’ya karşı soğuk ve mesafeli olduğu yönündeki yorumları artırdı. Özellikle aynı ortamda bulunmalarına rağmen göz temasından kaçınılması ve ikili arasındaki fiziksel mesafe, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in 2022’deki düğününde, gecenin en duygusal anlarından biri olan “ilk dans” sırasında yaşandığı iddia edilen bir olay ise krizin sembolü haline geldi.

Brooklyn ve Nicola’nın düğününde gelin–damadın ilk dansı sırasında Victoria Beckham’ın piste çıkarak Brooklyn’le dans etmesi, ortaya atılan iddialardan biri oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

"Rahip: Şimdi sizi karı ve koca ilan ediyorum. Victoria Beckham:"

twitter.com
twitter.com
"Brooklyn Beckham'ın düğünündeki ilk dans sırasında Victoria"

"Nicola'yı banyoya kilitledikten sonra Brooklyn'in düğününde Victoria Beckham"

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
