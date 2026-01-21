Victoria Beckham'ın Oğlu Brooklyn ve Gelininin Düğünlerindeki İlk Dansı Sabote Etmesi Büyük Goygoy Çıkardı!
Bir süredir magazin kulislerinde fısıltı halinde dolaşan gerilim, son dönemde iyice görünür hale geldi. Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ve annesi Victoria Beckham arasında yaşandığı iddia edilen soğukluk, hem sosyal medyada hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
Beckham ailesinde konuşulan gerilim, bu kez bambaşka bir boyuta taşındı. Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ve annesi Victoria Beckham arasında yaşandığı iddia edilen “düğün dansı” meselesi, sosyal medyada yapay zeka ile üretilen videolar ve görsellerle yeniden gündeme oturdu. O iddia sosyal medyada büyük goygoy çıkardı!
Brooklyn Beckham, 2026’nın ocak ayı başında sosyal medyada yaptığı sert paylaşım ile uzun süredir kulislerde konuşulan aile içi gerilimi kamuoyuna taşıdı.
Brooklyn’in son dönemde annesi ve ailesiyle olan iletişimini minimuma indirdiği, sosyal medyada da bu mesafenin açıkça hissedildiği konuşulurken kendisinin yaptığı açıklama büyük ses getirdi.
Brooklyn ve Nicola’nın düğününde gelin–damadın ilk dansı sırasında Victoria Beckham’ın piste çıkarak Brooklyn’le dans etmesi, ortaya atılan iddialardan biri oldu.
