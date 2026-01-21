Cem Yılmaz ve Tarkan'ın Kuzu Kuzu Performansı X'e Damga Vurdu!
İstanbul’da sahnelere dönen Tarkan, uzun bir aranın ardından verdiği konserlerde sadece müziğiyle değil, sahnede yaşanan sürprizle de konuşuldu. 20 Ocak akşamı Volkswagen Arena’daki konserin üçüncü gecesinde, megastarın yakın dostu Cem Yılmaz sahneye çıkarak geceye damgasını vurdu.
7 yıl aradan sonra İstanbul'da konser veren Megastar Tarkan hem sahne performansı hem de unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.
23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da devam edecek konserlerde ünlü isimler de boy göstermeye devam ediyor.
Ancak gecenin asıl sürprizi, konser tüm hızıyla devam ederken yaşandı. Herkes Tarkan’ın şarkılarına eşlik ederken, bir anda sahneye çıkan Cem Yılmaz, salondaki coşkuyu zirveye taşıdı.
Konser sırasında mikrofonu eline alan Cem Yılmaz, Tarkan ile birlikte “Kuzu Kuzu”yu seslendirdi.
