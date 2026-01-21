Cem Yılmaz ve Tarkan'ın Kuzu Kuzu Performansı X'e Damga Vurdu!

Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, son günlerde verdiği konserlerle kelimenin tam anlamıyla gündeme damga vurdu. Sahneye adım attığı anda yükselen çığlıklar, bir an olsun düşmeyen temposu ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle “Megastar” unvanını neden hâlâ sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Konserlerin en çok konuşulan taraflarından biri ise tabii ki eskimeyen şarkılar oldu. “Şımarık”tan “Kuzu Kuzu”ya, “Dudu”dan “Öp”e kadar herkesin ezbere bildiği hitleri tek bir ağızdan söylendi.