Cem Yılmaz ve Tarkan'ın Kuzu Kuzu Performansı X'e Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.01.2026 - 09:56

İstanbul’da sahnelere dönen Tarkan, uzun bir aranın ardından verdiği konserlerde sadece müziğiyle değil, sahnede yaşanan sürprizle de konuşuldu. 20 Ocak akşamı Volkswagen Arena’daki konserin üçüncü gecesinde, megastarın yakın dostu Cem Yılmaz sahneye çıkarak geceye damgasını vurdu.

7 yıl aradan sonra İstanbul'da konser veren Megastar Tarkan hem sahne performansı hem de unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, son günlerde verdiği konserlerle kelimenin tam anlamıyla gündeme damga vurdu. Sahneye adım attığı anda yükselen çığlıklar, bir an olsun düşmeyen temposu ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle “Megastar” unvanını neden hâlâ sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Konserlerin en çok konuşulan taraflarından biri ise tabii ki eskimeyen şarkılar oldu. “Şımarık”tan “Kuzu Kuzu”ya, “Dudu”dan “Öp”e kadar herkesin ezbere bildiği hitleri tek bir ağızdan söylendi.

23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da devam edecek konserlerde ünlü isimler de boy göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen konsere katılanlar arasında Demet Akalın, Tuba Ünsal, Çağlar Ertuğrul, Burak Deniz, Birce Akalay, Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, Lizge Cömert, Giray Altınok ve eşi Cansu Diktaş Altınok gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Ancak gecenin asıl sürprizi, konser tüm hızıyla devam ederken yaşandı. Herkes Tarkan’ın şarkılarına eşlik ederken, bir anda sahneye çıkan Cem Yılmaz, salondaki coşkuyu zirveye taşıdı.

Cebinden çıkardığı Tarkan bandanasıyla herkesi şaşırtan Cem Yılmaz, “Benim de biletim buradanmış.' ifadelerini kullandı ve sosyal medya hesabından o anları paylaşarak '40 yılda bir olan doğa olayı' notunu düştü.

Konser sırasında mikrofonu eline alan Cem Yılmaz, Tarkan ile birlikte “Kuzu Kuzu”yu seslendirdi.

