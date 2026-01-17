onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
7 Senenin Ardından İstanbul Konseriyle Ortalığı Yakıp Geçen Tarkan'ın Sahne Şovu Sosyal Medyayı Salladı

7 Senenin Ardından İstanbul Konseriyle Ortalığı Yakıp Geçen Tarkan'ın Sahne Şovu Sosyal Medyayı Salladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.01.2026 - 10:23

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da yeniden sahneye çıktı. Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen ve sekiz konserden oluşan serinin açılışı, Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Yaklaşık yedi yıl sonra İstanbul’da ilk kez sevenleriyle buluşan sanatçı, daha sahneye adım attığı anda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ünlü isimlerin de akın ettiği konser gecesinden paylaşılan anlar ve Tarkan'ın sahne şovları sosyal medyayı salladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Megastar Tarkan, yaklaşık yedi yıllık aranın ardından İstanbul’daki ilk konseriyle sahnelere güçlü bir dönüş yaptı.

Megastar Tarkan, yaklaşık yedi yıllık aranın ardından İstanbul’daki ilk konseriyle sahnelere güçlü bir dönüş yaptı.

Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve sekiz konserlik İstanbul serisinin açılışını oluşturan gecede Megastar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Yoğun ilgi gören konser, Tarkan’ın uzun süredir bekleyen sevenlerinde büyük heyecan yarattı.

Sekiz konserlik serinin ilk gecesinde salonu tamamen dolduran hayranlar, ayakta alkışlarla Tarkan’ı karşıladı. Konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz kısa sürede tükenirken, yoğun talep nedeniyle ek konser tarihleri açıklanmıştı. Uzun süredir İstanbul’da sahne almayan Megastar’ın dönüşü olay oldu!

Sahne performansı, prodüksiyonu ve repertuvarıyla dikkat çeken Tarkan, konserde kariyerinin farklı dönemlerinden sevilen şarkılarına yer verdi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
14
10
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın