7 Senenin Ardından İstanbul Konseriyle Ortalığı Yakıp Geçen Tarkan'ın Sahne Şovu Sosyal Medyayı Salladı
Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da yeniden sahneye çıktı. Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen ve sekiz konserden oluşan serinin açılışı, Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Yaklaşık yedi yıl sonra İstanbul’da ilk kez sevenleriyle buluşan sanatçı, daha sahneye adım attığı anda büyük bir coşkuyla karşılandı.
Ünlü isimlerin de akın ettiği konser gecesinden paylaşılan anlar ve Tarkan'ın sahne şovları sosyal medyayı salladı.
Megastar Tarkan, yaklaşık yedi yıllık aranın ardından İstanbul’daki ilk konseriyle sahnelere güçlü bir dönüş yaptı.
Sahne performansı, prodüksiyonu ve repertuvarıyla dikkat çeken Tarkan, konserde kariyerinin farklı dönemlerinden sevilen şarkılarına yer verdi.
