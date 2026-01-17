7 Senenin Ardından İstanbul Konseriyle Ortalığı Yakıp Geçen Tarkan'ın Sahne Şovu Sosyal Medyayı Salladı

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da yeniden sahneye çıktı. Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen ve sekiz konserden oluşan serinin açılışı, Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Yaklaşık yedi yıl sonra İstanbul’da ilk kez sevenleriyle buluşan sanatçı, daha sahneye adım attığı anda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ünlü isimlerin de akın ettiği konser gecesinden paylaşılan anlar ve Tarkan'ın sahne şovları sosyal medyayı salladı.