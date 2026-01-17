Enes Batur Uzun Bir Aradan Sonra Sosyal Medya Hesabından Yüzünün Son Halini Paylaştı
Bir dönem YouTube’un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Enes Batur, uzun süredir devam eden sessizliğini sonunda bozdu. Eski sevgilisi Başak Karahan’la ilgili hamleleri ve sosyal medya hesaplarında yaptığı değişikliklerle yeniden gündeme gelen Batur, bu kez bambaşka bir imajla ortaya çıktı.
Bir berberde çekildiği iddia edilen fotoğrafıyla şaşkınlık yaratan ünlü fenomen, uzun bir aranın ardından Instagram hesabından kendisini paylaşarak “geri döndüm” mesajı verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem YouTube videolarıyla milyonlara ulaşan Enes Batur, son zamanlarda eski sevgilisi Başak Karahan’la ilgili yaptığı hamlelerle yeniden magazin gündeminin merkezine oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son haliyle resmen tanınmaz hale gelen, verdiği kilolarla dikkat çeken Enes Batur sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın