Enes Batur Uzun Bir Aradan Sonra Sosyal Medya Hesabından Yüzünün Son Halini Paylaştı

Bir dönem YouTube’un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Enes Batur, uzun süredir devam eden sessizliğini sonunda bozdu. Eski sevgilisi Başak Karahan’la ilgili hamleleri ve sosyal medya hesaplarında yaptığı değişikliklerle yeniden gündeme gelen Batur, bu kez bambaşka bir imajla ortaya çıktı.

Bir berberde çekildiği iddia edilen fotoğrafıyla şaşkınlık yaratan ünlü fenomen, uzun bir aranın ardından Instagram hesabından kendisini paylaşarak “geri döndüm” mesajı verdi.