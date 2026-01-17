onedio
Enes Batur Uzun Bir Aradan Sonra Sosyal Medya Hesabından Yüzünün Son Halini Paylaştı

Enes Batur Uzun Bir Aradan Sonra Sosyal Medya Hesabından Yüzünün Son Halini Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.01.2026 - 08:42

Bir dönem YouTube’un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Enes Batur, uzun süredir devam eden sessizliğini sonunda bozdu. Eski sevgilisi Başak Karahan’la ilgili hamleleri ve sosyal medya hesaplarında yaptığı değişikliklerle yeniden gündeme gelen Batur, bu kez bambaşka bir imajla ortaya çıktı. 

Bir berberde çekildiği iddia edilen fotoğrafıyla şaşkınlık yaratan ünlü fenomen, uzun bir aranın ardından Instagram hesabından kendisini paylaşarak “geri döndüm” mesajı verdi.

Bir dönem YouTube videolarıyla milyonlara ulaşan Enes Batur, son zamanlarda eski sevgilisi Başak Karahan’la ilgili yaptığı hamlelerle yeniden magazin gündeminin merkezine oturmuştu.

İkili arasında yaşandığı iddia edilen göndermeler ve karşılıklı sessiz ama manidar hareketler sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Bu sürecin hemen ardından Enes Batur’un sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklikler de dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Profil fotoğraflarından bio detaylarına kadar yapılan ufak dokunuşlar, Youtube kanalının adını değiştirmesi ve hesabını kapatması gibi detaylar çok konuşulmuş ardındaki neden merak edilmişti. 

Derken gündeme bomba gibi düşen bir başka detay daha ortaya çıktı. Ünlü YouTuber’ın bir berberde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma girdi ve son hali görenleri resmen şaşkına çevirdi.

Son haliyle resmen tanınmaz hale gelen, verdiği kilolarla dikkat çeken Enes Batur sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Enes Batur, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından kendisini paylaşarak sessizliğini bozdu. Aylar sonra paylaşımda bulunan Batur'un yeni imajı şaşkınlık yarattı.

Enes Batur daha önce anlam verilemeyen paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesabında da değişikliğe gitti. Bu gönderileri silen isim kendi fotoğraflarını arşivden çıkardı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
