Sinem Ünsal'ın Ödül Aldığı Sırada Yaptığı El Hareketiyle Merak Uyandıran Burcu Esmersoy'dan Açıklama
Sinem Ünsal, ELLE Style Awards gecesinde ödül almak üzere sahneye çıktığı sırada yaşanan bir anla magazin gündeminin merkezine oturdu. Gecede “Yılın Televizyon Performansı – Kadın” ödülünü almak için sahneye çıktığı esnada, Burcu Esmersoy’un yaptığı dikkat çeken el hareketi kameralara yansıdı ve sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. 2. sayfa'ya konuşan Esmersoy o anlara açıklık getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, ELLE Style Awards gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zarif duruşu ve iddialı görünümüyle gecede dikkatleri üzerine çeken Ünsal, gecede kameralara yakalanan bir anla gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın