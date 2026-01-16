onedio
Sinem Ünsal'ın Ödül Aldığı Sırada Yaptığı El Hareketiyle Merak Uyandıran Burcu Esmersoy'dan Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.01.2026 - 15:40

Sinem Ünsal, ELLE Style Awards gecesinde ödül almak üzere sahneye çıktığı sırada yaşanan bir anla magazin gündeminin merkezine oturdu. Gecede “Yılın Televizyon Performansı – Kadın” ödülünü almak için sahneye çıktığı esnada, Burcu Esmersoy’un yaptığı dikkat çeken el hareketi kameralara yansıdı ve sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. 2. sayfa'ya konuşan Esmersoy o anlara açıklık getirdi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, ELLE Style Awards gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sinem Ünsal, ELLE Style Awards 2026 gecesinde başarısıyla da parladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya Albora karakteriyle büyük beğeni toplayan Ünsal, törenin en prestijli kategorilerinden biri olan “Yılın Televizyon Performansı – Kadın” ödülünün sahibi oldu.

Ünsal'ın gecede tercih ettiği elbise de ilgi odaklarından biri olmuştu:

Zarif duruşu ve iddialı görünümüyle gecede dikkatleri üzerine çeken Ünsal, gecede kameralara yakalanan bir anla gündeme geldi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
