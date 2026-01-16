Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının Son Hali Ortaya Çıktı!
Bir döneme damgasını vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi denince akıllara gelen karakterlerden biri de şüphesiz “Güllü Erhan”dı. Dizideki sert mizacı ile hafızalara kazınan Erhan Ufak, dizinin ardından uzun süre gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Türkiye’den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başlayan Ufak, hem ülkeyi terk etme kararıyla hem de yıllar içindeki büyük değişimiyle yeniden gündeme geldi. Son ortaya çıkan görüntüler ise görenleri şaşırttı.
Kurtlar Vadisi’nde Güllü Erhan karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, yıllar içinde yaşadığı büyük değişimle magazin gündeminde yeniden konuşuluyor.
Erhan Ufak'ın son hali ortaya çıktı. 55 kilo veren Ufak’ın değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
