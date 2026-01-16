onedio
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının Son Hali Ortaya Çıktı!

16.01.2026 - 09:08

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi denince akıllara gelen karakterlerden biri de şüphesiz “Güllü Erhan”dı. Dizideki sert mizacı ile hafızalara kazınan Erhan Ufak, dizinin ardından uzun süre gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Türkiye’den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başlayan Ufak, hem ülkeyi terk etme kararıyla hem de yıllar içindeki büyük değişimiyle yeniden gündeme geldi. Son ortaya çıkan görüntüler ise görenleri şaşırttı.

Kurtlar Vadisi’nde Güllü Erhan karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, yıllar içinde yaşadığı büyük değişimle magazin gündeminde yeniden konuşuluyor.

Erhan Ufak, geçmişte fazla kilolarıyla gündeme gelmişti. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında kilosunu ciddi oranda düşüren oyuncu, yaklaşık 55 kilo vererek 140 kilodan 85 kiloya kadar indi.

Erhan Ufak'ı Kurtlar Vadisi'nden tanıyanlar oyuncuyu tanımakta zorlandı. Ufak'ın verdiği kilolar sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tekrar gündem oldu ve takipçilerini şaşkına çevirdi.

Erhan Ufak'ın son hali ortaya çıktı. 55 kilo veren Ufak’ın değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kurtlar Vadisi’nin efsane dizisi sona erdikten sonra ekranlardan uzaklaşan Erhan Ufak, oyunculuğu bıraktı ve hayatını başka bir yöne çevirdi. Şu sıralar Azerbaycan’da yaşıyor ve burada Türk Sanat Akademisi’ni kurarak genç yeteneklere eğitim veriyor. Akademide oyunculuk, müzik, rejisörlük gibi alanlarda çalışmalar yapıldığı biliniyor.

