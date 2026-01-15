Emre Kınay ve Eski Manken Emine Ün'ün Kızları Duru'nun Son Hali Ortaya Çıktı
Kırmızı halının yıldızlar geçidine döndüğü ELLE Style Awards gecesinde bu kez dikkat çeken isim yalnızca ünlüler değil, anne-kız buluşması oldu. Emine Ün, geceye 22 yaşındaki kızı Duru Kınay ile birlikte katılırken, genç ismin son hali kısa sürede magazin gündemine damga vurdu. Yan yana verdikleri pozlar sonrası sosyal medyada “annesini geçmiş” yorumları adeta yağmur gibi geldi.
Magazin dünyasında bir döneme damga vuran evliliklerden biri de Emine Ün ile Emre Kınay arasında yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre, oyuncu Emine Ün, 2003 yılında nikâh masasına oturup 2009’da boşandığı meslektaşı Emre Kınay’la evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru’yla ELLE Awards Gecesine katıldı.
