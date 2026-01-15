onedio
Emre Kınay ve Eski Manken Emine Ün'ün Kızları Duru'nun Son Hali Ortaya Çıktı

15.01.2026 - 15:40

Kırmızı halının yıldızlar geçidine döndüğü ELLE Style Awards gecesinde bu kez dikkat çeken isim yalnızca ünlüler değil, anne-kız buluşması oldu. Emine Ün, geceye 22 yaşındaki kızı Duru Kınay ile birlikte katılırken, genç ismin son hali kısa sürede magazin gündemine damga vurdu. Yan yana verdikleri pozlar sonrası sosyal medyada “annesini geçmiş” yorumları adeta yağmur gibi geldi.

Magazin dünyasında bir döneme damga vuran evliliklerden biri de Emine Ün ile Emre Kınay arasında yaşandı.

Magazin dünyasında bir döneme damga vuran evliliklerden biri de Emine Ün ile Emre Kınay arasında yaşandı.

Güzelliği ve duru oyunculuğuyla dikkat çeken Emine Ün ile tiyatro ve televizyon dünyasının güçlü isimlerinden Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturarak dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu.

Bu evlilikten kısa süre sonra, çiftin mutluluğu kızlarıyla taçlandı. Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru, 2004 yılında dünyaya geldi. Magazin gündeminde sık sık “örnek aile” olarak anılan çift, kızlarıyla verdikleri mutlu pozlarla da uzun süre konuşuldu.

Ancak bu tablo yıllar içinde değişti. Emine Ün ile Emre Kınay, evliliklerini 2009 yılında sonlandırma kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre, oyuncu Emine Ün, 2003 yılında nikâh masasına oturup 2009’da boşandığı meslektaşı Emre Kınay’la evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru’yla ELLE Awards Gecesine katıldı.

