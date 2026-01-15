Emre Kınay ve Eski Manken Emine Ün'ün Kızları Duru'nun Son Hali Ortaya Çıktı

Güzelliği ve duru oyunculuğuyla dikkat çeken Emine Ün ile tiyatro ve televizyon dünyasının güçlü isimlerinden Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturarak dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu.

Bu evlilikten kısa süre sonra, çiftin mutluluğu kızlarıyla taçlandı. Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızları Duru, 2004 yılında dünyaya geldi. Magazin gündeminde sık sık “örnek aile” olarak anılan çift, kızlarıyla verdikleri mutlu pozlarla da uzun süre konuşuldu.

Ancak bu tablo yıllar içinde değişti. Emine Ün ile Emre Kınay, evliliklerini 2009 yılında sonlandırma kararı aldı.