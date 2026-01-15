Aynı Elbiseyi Dünyaca Ünlü İsimler Giymişti: Demet Özdemir'in ELLE Gecesindeki Şıklığı Büyüledi!

Moda, stil ve popüler kültürün yılda bir kez aynı çatı altında buluştuğu ELLE Style Awards, bu yıl da kırmızı halısından ödüllere kadar magazin gündemini belirleyen anlara ev sahipliği yaptı. Ünlü isimlerin stilleriyle yarıştığı, ödüllerin alkışlarla karşılandığı gece; sürpriz anlar, çok konuşulan kombinler ve sosyal medyaya damga vuran detaylarla adeta bir yıldızlar geçidine döndü.

Demet Özdemir ise gecede şıklığıyla büyüleyen favori isimlerden biri oldu.