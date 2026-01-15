onedio
Aynı Elbiseyi Dünyaca Ünlü İsimler Giymişti: Demet Özdemir'in ELLE Gecesindeki Şıklığı Büyüledi!

Aynı Elbiseyi Dünyaca Ünlü İsimler Giymişti: Demet Özdemir'in ELLE Gecesindeki Şıklığı Büyüledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.01.2026 - 14:30

Moda, stil ve popüler kültürün yılda bir kez aynı çatı altında buluştuğu ELLE Style Awards, bu yıl da kırmızı halısından ödüllere kadar magazin gündemini belirleyen anlara ev sahipliği yaptı. Ünlü isimlerin stilleriyle yarıştığı, ödüllerin alkışlarla karşılandığı gece; sürpriz anlar, çok konuşulan kombinler ve sosyal medyaya damga vuran detaylarla adeta bir yıldızlar geçidine döndü.

Demet Özdemir ise gecede şıklığıyla büyüleyen favori isimlerden biri oldu.

Demet Özdemir, Elle Style Awards gecesinde tercih ettiği siyah, taşlı uzun elbisesiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Demet Özdemir, Elle Style Awards gecesinde tercih ettiği siyah, taşlı uzun elbisesiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Bu yıldızlar geçidinde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise hiç şüphesiz Demet Özdemir oldu.Başarılı oyuncu, ELLE Style Awards gecesine katıldığı andan itibaren hem kırmızı halı tarzı hem de sosyal medyada yankı uyandıran detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Tercih ettiği taşlı Mugler elbise, dünya yıldızları Dua Lipa ve Georgina Rodriguez ile anılırken, Özdemir’in iddialı görünümü kısa sürede gecenin en çok paylaşılan kareleri arasına girdi.

Demet Özdemir’in Elle Style Awards gecesindeki elbise övgü yağmuruna tutuldu.

Aynı elbiseyi Dua Lipa ve Ronaldo ile birliktelik yaşayan Georgina Rodriguez tercih etmişti.

Aynı elbiseyi Dua Lipa ve Ronaldo ile birliktelik yaşayan Georgina Rodriguez tercih etmişti.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

