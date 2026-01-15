onedio
Giray Altınok, Ceyda Düvenci'nin ELLE Awards Gecesinde Cringe Bulunan Ritüeliyle Alay Etti!

Giray Altınok, Ceyda Düvenci'nin ELLE Awards Gecesinde Cringe Bulunan Ritüeliyle Alay Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
15.01.2026 - 13:13

Giray Altınok, ELLE Style Awards 2026 gecesinde “Yılın Dijital Performansı” ödülünü alarak geceye damga vurdu. Ödülü, birlikte yer aldığı popüler dizi Prens’teki rol arkadaşı Ceyda Düvenci’den teslim alan Altınok'un, ödülü takdim eden Düvenci'nin konuşma sırasındaki mimikleri gündem olmuştu.

Ödül konuşmasında Düvneci'yi tiye alan Giray Altınok o anlarla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Ceyda Düvenci, ELLE Style Awards 2026 gecesinde sahneye çıkmasının ardından seyircilere yaptırdığı "iyi ki varsın ritüeli” ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

“Yanınızda oturan kişinin elini sıkı sıkı tutun, gözlerinin içine bakın ve ‘iyi ki varsın’ demeyi asla ihmal etmeyin.” sözleriyle salondaki seyircilerden tuhaf bir istekte bulunan Ceyda Düvenci'ye ödülünü almak üzere sahneye çıkan Giray Altınok'un bakışları gündem olmuştu.

Detaylardan bahsettik:

Giray Altınok ise gecede “Yılın Dijital Performansı” ödülünü Ceyda Düvenci'nin elinden aldı.

