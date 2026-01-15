Giray Altınok, Ceyda Düvenci'nin ELLE Awards Gecesinde Cringe Bulunan Ritüeliyle Alay Etti!
Giray Altınok, ELLE Style Awards 2026 gecesinde “Yılın Dijital Performansı” ödülünü alarak geceye damga vurdu. Ödülü, birlikte yer aldığı popüler dizi Prens’teki rol arkadaşı Ceyda Düvenci’den teslim alan Altınok'un, ödülü takdim eden Düvenci'nin konuşma sırasındaki mimikleri gündem olmuştu.
Ödül konuşmasında Düvneci'yi tiye alan Giray Altınok o anlarla izleyenleri kahkahaya boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceyda Düvenci, ELLE Style Awards 2026 gecesinde sahneye çıkmasının ardından seyircilere yaptırdığı "iyi ki varsın ritüeli” ile magazin gündemine bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Giray Altınok ise gecede “Yılın Dijital Performansı” ödülünü Ceyda Düvenci'nin elinden aldı.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın