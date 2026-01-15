Hande Erçel'in ELLE Style Awards Kombinine Demet Akalın'dan Sert Eleştiri

Demet Akalın'ın “Ben bile bu kadar rüküş olamam” minvalindeki çıkışı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Yorumun altına gelen tepkiler ise gecikmedi. Demet Akalın’ın eleştirisine bazı kullanıcılar destek verirken bir kullanıcının “Ama sende bu kadar güzellik yok canım” şeklindeki yorumu tartışmayı büyüttü.

Demet Akalın'dan bu yoruma “Kotla giderim bu kadar güzel olsam. Kadınlar yardırmış bacım, ne diyorsun ya.” şeklinde sert bir yanıt geldi.