onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Erçel'in ELLE Style Awards Kombinine Demet Akalın'dan Sert Eleştiri

Hande Erçel'in ELLE Style Awards Kombinine Demet Akalın'dan Sert Eleştiri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.01.2026 - 10:56

ELLE Style Awards 2026 gecesinde kırmızı halıda tercih ettiği tarzla dikkat çeken Hande Erçel, gecenin ardından sosyal medyada da gündemden düşmedi. Erçel’in kombiniyle ilgili yapılan paylaşıma yorum yapan Demet Akalın, “Ben bile bu kadar rüküş olamam” sözleriyle fitili ateşledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Moda ve magazin dünyasının nabzını tutan ELLE Style Awards 2026, bu yıl da sadece stillerle değil, sonrasında gelen yorumlarla da gündeme oturdu.

Moda ve magazin dünyasının nabzını tutan ELLE Style Awards 2026, bu yıl da sadece stillerle değil, sonrasında gelen yorumlarla da gündeme oturdu.

Magazin ve televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, Elle Style Awards 2026 gecesinde yalnızca tarzıyla değil, aldığı ödülle de adından söz ettirdi. Hande Erçel, Elle Style Awards 2026 gecesinde “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” ödülünü kazandı. 

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kırmızı halıdaki iddialı kombiniyle dikkat çekerken, bu görünüm ünlü isimlerin de radarına girdi.

Demet Akalın’ın Erçel’in kırmızı halı kombini için yaptığı sert eleştiri sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın’ın Erçel’in kırmızı halı kombini için yaptığı sert eleştiri sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın'ın “Ben bile bu kadar rüküş olamam” minvalindeki çıkışı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Yorumun altına gelen tepkiler ise gecikmedi. Demet Akalın’ın eleştirisine bazı kullanıcılar destek verirken bir kullanıcının “Ama sende bu kadar güzellik yok canım” şeklindeki yorumu tartışmayı büyüttü.

Demet Akalın'dan bu yoruma “Kotla giderim bu kadar güzel olsam. Kadınlar yardırmış bacım, ne diyorsun ya.” şeklinde sert bir yanıt geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın