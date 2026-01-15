Hande Erçel'in ELLE Style Awards Kombinine Demet Akalın'dan Sert Eleştiri
ELLE Style Awards 2026 gecesinde kırmızı halıda tercih ettiği tarzla dikkat çeken Hande Erçel, gecenin ardından sosyal medyada da gündemden düşmedi. Erçel’in kombiniyle ilgili yapılan paylaşıma yorum yapan Demet Akalın, “Ben bile bu kadar rüküş olamam” sözleriyle fitili ateşledi.
Moda ve magazin dünyasının nabzını tutan ELLE Style Awards 2026, bu yıl da sadece stillerle değil, sonrasında gelen yorumlarla da gündeme oturdu.
Demet Akalın’ın Erçel’in kırmızı halı kombini için yaptığı sert eleştiri sosyal medyada gündem oldu.
