Tülin Şahin ELLE Style Awards Kırmızı Halısında Son Haliyle Dikkat Çekti

Tülin Şahin ELLE Style Awards Kırmızı Halısında Son Haliyle Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.01.2026 - 10:09

Moda dünyasının güçlü ve zamansız isimlerinden Tülin Şahin, ELLE Style Awards gecesinde yeniden gündemin merkezine oturdu. Kırmızı halıya verdiği iddialı pozlar kadar, yüzünün son haliyle de dikkat çeken Şahin, törenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Moda dünyasının Türkiye’deki en güçlü temsilcilerinden biri olan Tülin Şahin, yıllardır podyumlardan kapak çekimlerine uzanan kariyeriyle stil denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Uluslararası alanda elde ettiği başarılar, şıklığı ve güçlü duruşuyla Şahin, magazin gündeminde her daim kendine yer bulmayı başarıyor.

Bu yıl da ELLE Style Awards 2026 gecesinde boy gösteren Tülin Şahin, kırmızı halıda verdiği pozlarla gecenin dikkat çeken isimleri arasına girdi. Zarif ama iddialı tarzıyla objektiflere yansıyan ünlü model, ödül törenine katılmasıyla birlikte gözleri üzerine çekti.

Okan Mermer'in kadrajına yakalanan Tülin Şahin'in yüzündeki değişim dikkat çekti.

