Tülin Şahin ELLE Style Awards Kırmızı Halısında Son Haliyle Dikkat Çekti
Moda dünyasının güçlü ve zamansız isimlerinden Tülin Şahin, ELLE Style Awards gecesinde yeniden gündemin merkezine oturdu. Kırmızı halıya verdiği iddialı pozlar kadar, yüzünün son haliyle de dikkat çeken Şahin, törenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moda dünyasının Türkiye’deki en güçlü temsilcilerinden biri olan Tülin Şahin, yıllardır podyumlardan kapak çekimlerine uzanan kariyeriyle stil denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Mermer'in kadrajına yakalanan Tülin Şahin'in yüzündeki değişim dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın