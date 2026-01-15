Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın ELLE Style Ödül Gecesinde Yan Yana Dans Ettiği Anlar Gündem Oldu
Elle Style Awards 2026 gecesi sadece ödüllerle değil aynı zamanda ünlüler dünyasındaki isimleri bir araya getirmesiyle de 14 Ocak akşamına damga vurdu. Televizyon dünyasının önemli yıldızları Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’i de yan yana getiren ELLE Awards'da ödül alan ikilinin dans ettiği anlar da gündeme oturdu!
Moda, stil ve ışıltının buluşma noktası Elle Style Awards 2026, bu yıl adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.
Tören sonrası sosyal medyada gündem olan anlardan biri de Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel’in müzik eşliğinde dans ettiği dakikalar oldu.
