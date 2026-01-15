onedio
Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın ELLE Style Ödül Gecesinde Yan Yana Dans Ettiği Anlar Gündem Oldu

Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın ELLE Style Ödül Gecesinde Yan Yana Dans Ettiği Anlar Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.01.2026 - 09:37

Elle Style Awards 2026 gecesi sadece ödüllerle değil aynı zamanda ünlüler dünyasındaki isimleri bir araya getirmesiyle de 14 Ocak akşamına damga vurdu. Televizyon dünyasının önemli yıldızları Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’i de yan yana getiren ELLE Awards'da ödül alan ikilinin dans ettiği anlar da gündeme oturdu!

Moda, stil ve ışıltının buluşma noktası Elle Style Awards 2026, bu yıl adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.

Moda, stil ve ışıltının buluşma noktası Elle Style Awards 2026, bu yıl adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.

Moda ve televizyon dünyasının son yıllarda popülerlikte zirve yapan iki ismi Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel, dün akşam gerçekleşen Elle Style Awards 2026 gecesinde kırmızı halıda tüm gözleri üzerlerine çekti.

2026 Elle Style Awards gecesinde Serenay Sarıkaya, “Yılın ELLE Kızı” ödülünü aldı. Ödül töreninin stil kategorisinde Hande Erçel de boş durmadı! Gecede “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanan Erçel, televizyon dizilerindeki başarısının yanı sıra kırmızı halı seçimleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

Tören sonrası sosyal medyada gündem olan anlardan biri de Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel’in müzik eşliğinde dans ettiği dakikalar oldu.

