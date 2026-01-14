Sibel Can'ın 30 Yıl Önce Çekilen Çıplak Fotoğrafının Perde Arkasında Yaşananlar

Paparazzilerin otel çevrelerinde günlerce beklediği, ünlülerin özel hayatlarının manşetlere sansürsüz şekilde taşındığı bir dönemden söz ediyoruz. Sibel Can’ın adının geçtiği bu olay da tam olarak bu ortamda patlak verdi.

1996 yazında, dönemin en popüler isimlerinden biri olan Sibel Can, tatil için Fethiye’de bir otele gitmişti. O sırada ünlü bir gazetede çalışan muhabir Ayhan Kimsesizcan, plaj ve villa çevresinde beklerken bir anda Sibel Can’ın havuzdan çıktıktan sonra balkona çıplak şekilde çıktığını gördüğünü ve bu anları fotoğrafladığını söylemiş, magazin tarihine damga vuran bir olay yaşanmıştı.

Bu magazin skandalı, Sibel Can’ın kariyerinin zirvesinde olduğu bir dönemde gerçekleştiği için dönemin gazetelerinde geniş yer bulmuştu. Paparazzilerin ünlü isimlerin özel anlarını “kapak” yapmak için nasıl takip ettiğine dair başlıca örneklerden biri olarak magazin tarihine geçmişti.