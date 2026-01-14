onedio
Sibel Can'ın 30 Yıl Önce Çekilen Çıplak Fotoğrafının Perde Arkasında Yaşananlar

14.01.2026 - 14:02

14.01.2026 - 14:02

Tam 30 yıl önce, Türkiye magazinini ayağa kaldıran o kareler hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. Dönemin en popüler isimlerinden Sibel Can’a ait olduğu iddia edilen ve uzun süre tartışılan fotoğraflar, aradan geçen onca yıla rağmen yeniden gündeme geldi. 

Bu kez konu, Selen Görgüzel’in sunduğu Cam Masa programında açıldı. Programa konuk olan ünlü gazeteci Suna Akyıldız, Sibel Can’ın yıllar önce çekilen o fotoğrafının perde arkasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Magazin tarihine damga vuran olay yeniden masaya yatırıldı!

90’lı yılların ortasında magazin basını bugünkü gibi filtreli, kontrollü ya da “etik sınırları” net çizilmiş bir alan değildi.

90’lı yılların ortasında magazin basını bugünkü gibi filtreli, kontrollü ya da “etik sınırları” net çizilmiş bir alan değildi.

Paparazzilerin otel çevrelerinde günlerce beklediği, ünlülerin özel hayatlarının manşetlere sansürsüz şekilde taşındığı bir dönemden söz ediyoruz. Sibel Can’ın adının geçtiği bu olay da tam olarak bu ortamda patlak verdi.

1996 yazında, dönemin en popüler isimlerinden biri olan Sibel Can, tatil için Fethiye’de bir otele gitmişti. O sırada ünlü bir gazetede çalışan muhabir Ayhan Kimsesizcan, plaj ve villa çevresinde beklerken bir anda Sibel Can’ın havuzdan çıktıktan sonra balkona çıplak şekilde çıktığını gördüğünü ve bu anları fotoğrafladığını söylemiş, magazin tarihine damga vuran bir olay yaşanmıştı.

Bu magazin skandalı, Sibel Can’ın kariyerinin zirvesinde olduğu bir dönemde gerçekleştiği için dönemin gazetelerinde geniş yer bulmuştu. Paparazzilerin ünlü isimlerin özel anlarını “kapak” yapmak için nasıl takip ettiğine dair başlıca örneklerden biri olarak magazin tarihine geçmişti.

Selen Görgüzel'le Cam Masa programına konuk olan ünlü gazeteci Suna Akyıldız Sibel Can'ın yıllar önce çekilen o fotoğrafının arka planını açıkladı.

