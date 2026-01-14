Hülya Avşar'a Torunu Zehra'yı Gören Eski Kaynanasından Sitem Dolu Yorum!

Türk magazin tarihine damga vuran evliliklerden biri olan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu birlikteliği, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. 90’lı yılların en çok konuşulan çiftlerinden olan ikilinin evliliği sona erse de, bu birliktelikten dünyaya gelen kızları Zehra Çilingiroğlu sayesinde aile bağları hiç kopmadı.

Zehra’nın büyüyüp genç bir kadın hâline gelmesiyle birlikte, Çilingiroğlu ailesi zaman zaman tatlı detaylarla yeniden magazin gündemine geliyor. Son olarak Kaya Çilingiroğlu’nun annesi Gülümser Çilingiroğlu’nun torunu Zehra’ya yaptığı yorum dikkat çekti.