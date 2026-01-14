onedio
Hülya Avşar'a Torunu Zehra'yı Gören Eski Kaynanasından Sitem Dolu Yorum!

Hülya Avşar'a Torunu Zehra'yı Gören Eski Kaynanasından Sitem Dolu Yorum!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.01.2026 - 12:53

Türk magazin tarihine damga vuran evliliklerden biri olan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu birlikteliği, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. 90’lı yılların en çok konuşulan çiftlerinden olan ikilinin evliliği sona erse de, bu birliktelikten dünyaya gelen kızları Zehra Çilingiroğlu sayesinde aile bağları hiç kopmadı. 

Zehra’nın büyüyüp genç bir kadın hâline gelmesiyle birlikte, Çilingiroğlu ailesi zaman zaman tatlı detaylarla yeniden magazin gündemine geliyor. Son olarak Kaya Çilingiroğlu’nun annesi Gülümser Çilingiroğlu’nun torunu Zehra’ya yaptığı yorum dikkat çekti.

Türk magazin tarihinin en çok konuşulan evliliklerinden biri, şüphesiz Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu arasında yaşanan birliktelikti.

Türk magazin tarihinin en çok konuşulan evliliklerinden biri, şüphesiz Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu arasında yaşanan birliktelikti.

1997 yılında nikâh masasına oturan çift, hem döneminin en göz önünde isimlerinden olmaları hem de gelgitli ilişkileriyle uzun süre gündemden düşmedi. 2005 yılında yollarını ayırsalar da, bu evlilikten dünyaya gelen kızları sayesinde bağları hiçbir zaman tamamen kopmadı.

Çiftin kızları Zehra Çilingiroğlu, büyüdükçe magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden biri hâline geldi. Annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilingiroğlu ile gündeme gelmeye devam eden Zehra, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman konuşulmayı sürdürüyor.

Son olarak Zehra Çilingiroğlu'nun bir paylaşımına gelen yorum ise direkt Hülya Avşar'aydı!

Son olarak Zehra Çilingiroğlu’nun bir paylaşımına gelen yorum ise direkt Hülya Avşar'aydı!

Kaya Çilingiroğlu’nun annesi Gülümser Çilingiroğlu, torunu Zehra’nın fotoğrafının altına yazdığı “Prensesim, annen seni aç mı bıraktı?” yorumuyla  Hülya Avşar'a ufak bir sitemde bulundu. Zehra bu yoruma “Nenecimm” diyerek kahkahalı ve kalpli bir yanıt verdi.

