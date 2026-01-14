onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyuncu Elvin Levinler Ağzının İçine Masaj Yaptırdığı Anları Paylaştı

Oyuncu Elvin Levinler Ağzının İçine Masaj Yaptırdığı Anları Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.01.2026 - 11:52

Sağlıklı yaşam denince akla ilk gelen isimlerden biri hâline gelen Elvin Levinler, uzun süredir oyunculuğunun yanı sıra alternatif sağlık yöntemleri ve bilinçli yaşam tarzıyla gündeme geliyor. Sosyal medyada paylaştığı rutinler, denediği sıra dışı uygulamalarla dikkat çeken Elvin Levinler ilginç bir masaj yöntemini denediği anları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu ve influencer Elvin Levinler yer aldığı çeşitli yapımların ardından kariyerine influencer olarak devam etme kararı almıştı.

Oyuncu ve influencer Elvin Levinler yer aldığı çeşitli yapımların ardından kariyerine influencer olarak devam etme kararı almıştı.

Özellikle “Alemin Kıralı” dizisindeki Ayben Kıral karakteriyle dikkat çeken ve popüler yapımlarda da yer alan Elvin Levinler şimdilerde kendine bambaşka bir yol çizmiş durumda.

YouTube ve Instagram'ı aktif olarak kullanan Elvin Levinler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, sağlıklı yaşam şekliyle ve beslenme düzeniyle oldukça dikkat çekiyor.

Beslenmeden spora, zihinsel farkındalıktan bedensel arınmaya kadar pek çok farklı yöntemi deneyen Elvin Levinler; yoga, nefes çalışmaları, meditasyon ve doğal beslenme gibi başlıkları hayatının merkezine almış durumda.

O anlara kullanıcıların tepkilerini de şöyle bırakalım!

O anlara kullanıcıların tepkilerini de şöyle bırakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yoksunn

biz deneyimlesek bi dakka deyip ağzımıza sokarlar 😂😂😂

Mirliva RA

ben dilimle yapardım bedavaya, para verdiğine değdi mi yani