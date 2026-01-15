Sinem Ünsal'ın ELLE Style Awards 2026 Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!
Kırmızı halının her zamanki gibi moda sahnesine dönüştüğü ELLE Style Awards 2026 gecesinde, stil anlamında en çok konuşulan isimlerden biri hiç şüphesiz Sinem Ünsal oldu. Elbisesinin yanı sıra aksesuarlarındaki detaylarla konuşulan Ünsal, gecenin stil yıldızları arasına adını yazdırdı.
Derin V yakalı, vücuda oturan, kahverengi-siyah tonlu elbisesiyle klasik gece şıklığını başka bir boyuta taşıyan Sinem Ünsal, uzun deri eldivenleriyle görünümüne farklı bir hava kattı. Ünsal'ın ELLE Style Awards şıklığı kullanıcıları ikiye böldü.
Moda, stil ve popüler kültür dünyasının nabzını tutan ELLE Style Awards 2026, bu yıl da kırmızı halısı, iddialı stilleri ve ödül alan güçlü isimleriyle uzun süre konuşulacak bir geceye imza attı.
Ünsal, yalnızca dizinin değil, televizyon ekranlarının da favori isimlerinden biri hâline geldi. Bu başarı, ELLE Style Awards 2026 gecesinde ödülle taçlandı.
