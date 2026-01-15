Sinem Ünsal'ın ELLE Style Awards 2026 Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!

Sanat, televizyon, moda ve dijital dünyanın öne çıkan isimlerini bir araya getiren törende, yıl boyunca adından en çok söz ettiren performanslar sahnede karşılık buldu. Gecenin yıldızlarından biri ise hiç şüphesiz son dönemin en popüler oyuncularından Sinem Ünsal oldu.

Şu sıralar yıldızı parlayan Sinem Ünsal, Uzak Şehir dizisiyle kariyerinin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Dizinin yakaladığı yüksek izlenme oranları ve sosyal medyada yarattığı etki, Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakteriyle birleşince ortaya sezonun en çok konuşulan performanslarından biri çıktı.