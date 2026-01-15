onedio
Sinem Ünsal'ın ELLE Style Awards 2026 Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!

Sinem Ünsal'ın ELLE Style Awards 2026 Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.01.2026 - 08:48

Kırmızı halının her zamanki gibi moda sahnesine dönüştüğü ELLE Style Awards 2026 gecesinde, stil anlamında en çok konuşulan isimlerden biri hiç şüphesiz Sinem Ünsal oldu. Elbisesinin yanı sıra aksesuarlarındaki detaylarla konuşulan Ünsal, gecenin stil yıldızları arasına adını yazdırdı.

Derin V yakalı, vücuda oturan, kahverengi-siyah tonlu elbisesiyle klasik gece şıklığını başka bir boyuta taşıyan Sinem Ünsal, uzun deri eldivenleriyle görünümüne farklı bir hava kattı. Ünsal'ın ELLE Style Awards şıklığı kullanıcıları ikiye böldü.

Moda, stil ve popüler kültür dünyasının nabzını tutan ELLE Style Awards 2026, bu yıl da kırmızı halısı, iddialı stilleri ve ödül alan güçlü isimleriyle uzun süre konuşulacak bir geceye imza attı.

Sanat, televizyon, moda ve dijital dünyanın öne çıkan isimlerini bir araya getiren törende, yıl boyunca adından en çok söz ettiren performanslar sahnede karşılık buldu. Gecenin yıldızlarından biri ise hiç şüphesiz son dönemin en popüler oyuncularından Sinem Ünsal oldu.

Şu sıralar yıldızı parlayan Sinem Ünsal, Uzak Şehir dizisiyle kariyerinin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Dizinin yakaladığı yüksek izlenme oranları ve sosyal medyada yarattığı etki, Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakteriyle birleşince ortaya sezonun en çok konuşulan performanslarından biri çıktı.

Ünsal, yalnızca dizinin değil, televizyon ekranlarının da favori isimlerinden biri hâline geldi. Bu başarı, ELLE Style Awards 2026 gecesinde ödülle taçlandı.

Yılın Televizyon Performansı ödülünü Uzak Şehir’deki başarılı oyunculuğuyla kazanan Sinem Ünsal’a ödülünü, dizinin yapımcısı Lale Eren takdim etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ünsal, yaptığı kısa konuşmada “Benden Alya olacağına inanıp bana emanet edenlere teşekkür ederim' ifadeleriyle hem ekip arkadaşlarına hem de partneri Ozan Akbaba'ya teşekkür etti.

Gecede kahve tonları tercih eden Sinem Ünsal yine elbisesini tamamlayan aksesuarlarla dikkat çekti. Oyuncunun ELLE Style Awards 2026'daki tarzı kullanıcıları ikiye böldü.

