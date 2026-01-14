Geceye Işınlanıyoruz: 2026 Elle Style Awards Gecesinde Kim Ne Ödülü Aldı?
ELLE Style Awards, 14 Ocak Çarşamba gecesi 11. kez gerçekleşti! Her bir detayının sosyal medyada damga vurduğu gecede 25 farklı kategoride ödül dağıtıldı.
Peki, ELLE Style Awards'da kim ne ödülü aldı? Buyurun, beraber görelim!
Ülkemizin popüler ödül törenlerinden biri olan ELLE Style Awards bu gece (14 Ocak) gerçekleşti. Ve her zaman olduğu gibi bu sene de ekrana kilitlendik.
Dyson Güç Performans ve Güzellik Ödülü
Yılın İlham Veren İsmi
Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü
Yılın Moda Vizyoneri
Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı
Yılın Marka Elçisi
Yılın Moda Tasarımcısı
Yılın Televizyon Performansı (Erkek)
Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı
Yılın Televizyon Performansı (Kadın)
Yılın Dijital Performansı
Yılın Moda Influencer'ı
Yılın Stil Sahibi Müzisyeni
Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu
Yılın Moda İş Birliği
Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu
Yılın Yükselen Moda Fotoğrafçısı
Yılın Saç Artisti
Yılın Stil Sahibi İş İnsanı
