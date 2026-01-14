onedio
article/comments
Geceye Işınlanıyoruz: 2026 Elle Style Awards Gecesinde Kim Ne Ödülü Aldı?

Geceye Işınlanıyoruz: 2026 Elle Style Awards Gecesinde Kim Ne Ödülü Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.01.2026 - 22:15

ELLE Style Awards, 14 Ocak Çarşamba gecesi 11. kez gerçekleşti! Her bir detayının sosyal medyada damga vurduğu gecede 25 farklı kategoride ödül dağıtıldı. 

Peki, ELLE Style Awards'da kim ne ödülü aldı? Buyurun, beraber görelim!

Ülkemizin popüler ödül törenlerinden biri olan ELLE Style Awards bu gece (14 Ocak) gerçekleşti. Ve her zaman olduğu gibi bu sene de ekrana kilitlendik.

Ülkemizin popüler ödül törenlerinden biri olan ELLE Style Awards bu gece (14 Ocak) gerçekleşti. Ve her zaman olduğu gibi bu sene de ekrana kilitlendik.

ELLE Style Awards'da bu sene #SahneSenin vurgusu ile moda, müzik, popüler kültür ve sanat alanlarında 25 farklı kategoride yılın en ilham veren, stil sahibi ve başarılı isimleri ödüllendirildi. Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Serkan Altınorak üstlendi.

Kırmızı halının adeta bir şova dönüştüğü gecenin her bir detayı ayrı ayrı konuşuldu fakat tabii ki en merak edilen mesele ödüllerin kime gittiğiydi! Gelin, bu sene ELLE Style Awards gecesinden evine ödülle dönenleri beraber inceleyelim.

Dyson Güç Performans ve Güzellik Ödülü

Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda aynı turnuvada beş altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olan milli yüzücümüz Defne Kurt aldı.

Yılın İlham Veren İsmi

Yılın İlham Veren İsmi ödülünü milli basketbolcumuz, NBA'in parlayan yıldızı Alperen Şengün aldı. Şengün, geceye katılamadı.

Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü

Yılın Sürdürülebilir Başarı ödülünü kıymetli sanatçı Kenan Doğulu aldı. Doğulu'ya ödülünü Nükhet Duru teslim etti.

Yılın Moda Vizyoneri

Yılın Moda Vizyoneri ödülünü yarattığı çanta markası Misela ile tasarım dünyasına yeni bir soluk getiren iş insanı Serra Türker Bayır aldı.

Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı

Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı ödülünü Generation78'in yaratıcısı Mustafa Oral Ünlü aldı. Ünlü'ye ödülünü Tuba Ünsal takdim etti.

Yılın Marka Elçisi

Yılın Marka Elçisi ödülünü, gecenin ev sahibi Cem Başar tarafından ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz aldı.

Yılın Moda Tasarımcısı

Yılın Moda Tasarımcısı ödülünü Amor Gariboviç aldı. Gariboviç'e ödülünü, düzenli olarak onun tasarımlarını giyen ünlü şarkıcı Sibel Can verdi.

Yılın Televizyon Performansı (Erkek)

Yılın Televizyon Performansı ödülünü bu sene Kral Kaybederse'de hayat verdiği Kenan Baran karakteriyle hayran bırakan usta oyuncu Halit Ergenç aldı. Ergenç'e ödülünü, rol arkadaşı Merve Dizdar takdim etti.

Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı

Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı ödülünü ünlü yönetmen Ferzan Özpetek aldı. Özpetek'e ödülü ünlü oyuncu Demet Özdemir tarafından verildi.

Yılın Televizyon Performansı (Kadın)

Yılın Televizyon Performansı ödülünü Uzak Şehir'deki olağanüstü performansıyla tüm gözleri üzerin çeken Sinem Ünsal aldı. Ünsal'a ödülü dizinin yapımcısı Lale Eren tarafından verildi.

Yılın Dijital Performansı

Yılın Dijital Performansı ödülünü Prens dizisiyle yakaladığı dev başarıyla parlayan Giray Altınok aldı. Altınok, ödülünü Prens'teki rol arkadaşı Ceyda Düvenci'den aldı.

Yılın Moda Influencer'ı

Yılın Moda Influencer'ı ödülünü Mina Ceran aldı. Ceran'a ödülünü ünlü oyuncu Seda Bakan verdi.

Yılın Stil Sahibi Müzisyeni

Yılın Stil Sahibi Müzisyeni ödülünü Zeynep Bastık aldı. Saadet Işıl Aksoy'dan ödülünü temsil alan Zeynep Bastık, Kenan Doğulu'yu yerlere göklere sığdıramadığı bir konuşma yaptı.

Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu

Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu ödülünü bu yılın en popüler ismi olan Hande Erçel aldı. Erçel, ödülünü Arzum Onan'dan aldı.

Yılın Moda İş Birliği

Yılın Moda İş Birliği ödülünü ünlü şarkıcı Edis aldı. Ödülünü Derin Mermerci'den alan Edis, Beymen'le yaptığı iş birliğiyle öne çıkmıştı.

Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu

Yılın Stil Sahini Erkek Oyuncusu ödülünü bu sene hem dijitalde hem televizyonda projeler yapan Barış Arduç aldı.

Yılın Yükselen Moda Fotoğrafçısı

Yılın Yükselen Moda Fotoğrafçısı ödülünü Mustafa Nurdoğdu aldı. Ödül Nurdoğdu'na Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel tarafından verildi.

Yılın Saç Artisti

Yılın Saç Artisti ödülünü Mutlu Ahmet Sinan aldı. Ödülünü Duygu Özaslan takdim etti.

Yılın Stil Sahibi İş İnsanı

Yılın Stil Sahibi İş İnsanı ödülü Arzu Sabancı tarafından takdim edildi. Ödülü Aytül Ayke Fıratoğlu aldı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
