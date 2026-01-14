Geceye Işınlanıyoruz: 2026 Elle Style Awards Gecesinde Kim Ne Ödülü Aldı?

ELLE Style Awards'da bu sene #SahneSenin vurgusu ile moda, müzik, popüler kültür ve sanat alanlarında 25 farklı kategoride yılın en ilham veren, stil sahibi ve başarılı isimleri ödüllendirildi. Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Serkan Altınorak üstlendi.

Kırmızı halının adeta bir şova dönüştüğü gecenin her bir detayı ayrı ayrı konuşuldu fakat tabii ki en merak edilen mesele ödüllerin kime gittiğiydi! Gelin, bu sene ELLE Style Awards gecesinden evine ödülle dönenleri beraber inceleyelim.