Hande Ataizi'ne Attığı Tokatla Meşhur Sevda Demirel'den Şok Hülya Avşar Çıkışı!
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan, Hande Ataizi'ne yıllar önce attım tokatla hafızalarımıza kazınan Sevda Demirel'den şok bir Hülya Avşar çıkışı geldi.
Demirel, 'Bu dünyada bir hesaplaşmamız olacak' dedi. Ayrıca Bülent Ersoy'la yaşadıklarını da anlattı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bu fotoğrafı gördüğünüz o meşhur tokat gözünüzün önünde canlanıyordur diye düşünüyoruz; Türk magazininin en popüler olaylarından biriydi malum...
Sevda Demirel ve Hande Ataizi'nin birbirine laf sokma yarışı, Demirel'in Ataizi'ne "Aşık olduğunuz olmuştur hayatta. Gerçi senin çok oldu.' demesiyle başlamıştı.
Tokat meselesinden sonra piyasadan silinen Sevda Demirel, bir anda ortadan kayboldu.
İşte o anlar:
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
