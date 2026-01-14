Hande Ataizi'ne Attığı Tokatla Meşhur Sevda Demirel'den Şok Hülya Avşar Çıkışı!

Yine de hatırlamayanlar, denk gelmeyenler için özetleyelim ve sizi yıllar öncesine ışınlayalım; İki Kere Kiki programı da o döneme damga vuran işlerin başında geliyordu.

Ruhsar'da başrol oynayan Cem Davran ve Hande Ataizi'nin bu defa sunucu olarak karşımıza çıktığı program, 2002'nin en sevilen işlerinden olmuştu. Arto ve Sevda Demirel'in konuk olduğu bölümse bir daha hiç silinmemek üzere hafızalarımıza kazındı.

Daha programın ilk anlarında buram buram yayılan gerginlik bir şeyler olacağının sinyalcisiydi.