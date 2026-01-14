onedio
Hande Ataizi'ne Attığı Tokatla Meşhur Sevda Demirel'den Şok Hülya Avşar Çıkışı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.01.2026 - 19:09

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan, Hande Ataizi'ne yıllar önce attım tokatla hafızalarımıza kazınan Sevda Demirel'den şok bir Hülya Avşar çıkışı geldi.

Demirel, 'Bu dünyada bir hesaplaşmamız olacak' dedi. Ayrıca Bülent Ersoy'la yaşadıklarını da anlattı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bu fotoğrafı gördüğünüz o meşhur tokat gözünüzün önünde canlanıyordur diye düşünüyoruz; Türk magazininin en popüler olaylarından biriydi malum...

Yine de hatırlamayanlar, denk gelmeyenler için özetleyelim ve sizi yıllar öncesine ışınlayalım; İki Kere Kiki programı da o döneme damga vuran işlerin başında geliyordu. 

Ruhsar'da başrol oynayan Cem Davran ve Hande Ataizi'nin bu defa sunucu olarak karşımıza çıktığı program, 2002'nin en sevilen işlerinden olmuştu. Arto ve Sevda Demirel'in konuk olduğu bölümse bir daha hiç silinmemek üzere hafızalarımıza kazındı. 

Daha programın ilk anlarında buram buram yayılan gerginlik bir şeyler olacağının sinyalcisiydi.

Sevda Demirel ve Hande Ataizi'nin birbirine laf sokma yarışı, Demirel'in Ataizi'ne "Aşık olduğunuz olmuştur hayatta. Gerçi senin çok oldu.' demesiyle başlamıştı.

Tek eşliliği savunduğunu söyleyen Sevda Demirel'e şok cevap Ataizi'nden gelmişti. Ataizi, 'Ulan televizyonda or*s*u olduğun ortaya çıktı daha ne olsun ?' diye yanıt verirken Sevda Demirel, 'Senin gibi or*s*luk yapıp da millete bilmem neremi göstermedim ve ben aklandım en azından.' demiş ve bir hışımla Hande Ataizi'nin üstüne atlamıştı. 

'Ne dedin sen?' repliği eminiz bu sahneyi daha önce görmüş herkesin kulağında çınlıyordur şimdi...

Tokat meselesinden sonra piyasadan silinen Sevda Demirel, bir anda ortadan kayboldu.

Birkaç işte yer almayı denediyse de hiçbir zaman o ilk zamanlardaki popülaritesine erişemedi. 

Geçtiğimiz saatlerde ise uzun bir süredir görmediğimiz Sevda Demirel'in 6 ay önce Armağan Çağlayan'a konuk olduğu programdan bir kesit sosyal medyanını gündemine oturdu. 

O zaman dikkat çekmemişti fakat Sevda Demirel'in açık açık Hülya Avşar'a meydan okuduğu, Bülent Ersoy'u ise şikayet ettiği anlar bu sefer sansasyon yarattı. 

Hülya Avşar'la 'bu dünyada bir hesaplaşması olacağını' söyleyen Sevda Demirel, Hülya Avşar'ın bir programında 'Ah Sevda da yakalanmış ama 7 bin lira çok büyük para' demesini hiç unutmayacağını söyledi ve Avşar'ı taklit etti. 

Ardından bir de Bülent Ersoy taklidi geldi kendisinden. Kovulma sebebinin Bülent Ersoy olduğunu bildiğini söyleyen Sevda Demirel, Diva'nın konudan bihabermiş gibi davrandığını dile getirdi. Daha sonra bir programda konuyu anlattığındaysa Diva'nın kanalı arayıp 'O kızı susturun' dediği iddiasında bulundu.

İşte o anlar:

